Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78: «Ζωντανοί» για την… Αθήνα οι Λιθουανοί – Μείωσαν σε 2-1 τη σειρά

Η Ζαλγκίρις επέστρεψε από το -19 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και πήρε σημαντική νίκη με 81-78 στο Κάουνας, παραμένοντας ζωντανή στα playoffs της Euroleague. Οι Λιθουανοί μείωσαν τη σειρά σε 2-1, μετά τις δύο ήττες στην Κωνσταντινούπολη, και θα προσπαθήσουν την Παρασκευή (8/5) να τη φέρουν στα ίσια.

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και αιφνιδίασε τη Ζαλγκίρις για τρίτο συνεχόμενο ματς μέσα σε οκτώ ημέρες. Όπως και στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς στην Κωνσταντινούπολη, η κάτοχος του τροπαίου πίεσε από το ξεκίνημα τους γηπεδούχους και τους ανάγκασε να κυνηγούν από νωρίς το σκορ.

Η διαφορά πήρε μεγάλες διαστάσεις στο 14ο λεπτό, όταν η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε με 35-16 και έδειξε ότι είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Η Ζαλγκίρις, όμως, αντέδρασε σταδιακά και άρχισε να μειώνει τη διαφορά με σταθερές επιλογές στην επίθεση και καλύτερη εικόνα στην άμυνα.

Οι γηπεδούχοι πλησίασαν ακόμη και στο -3 στο 22ο λεπτό, με το σκορ στο 44-41 υπέρ της Φενέρμπαχτσε. Στο τελευταίο τετράλεπτο, η Ζαλγκίρις ισοφάρισε σε 70-70 και μπήκε ξανά στη διεκδίκηση της νίκης. Μέχρι εκείνο το σημείο, οι Λιθουανοί δεν είχαν περάσει ποτέ μπροστά στο σκορ.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 38ο λεπτό, όταν ο Τουμπέλις πέτυχε τέσσερις συνεχόμενους πόντους και έδωσε προβάδισμα 74-72 στη Ζαλγκίρις. Οι γηπεδούχοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους στις βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα και έφτασαν στη νίκη με 81-78.

Τα δεκάλεπτα: 12-25, 35-42, 57-62, 81-78

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μασιούλις): Γουΐλιαμς-Γκος 18 (3), Φρανσίσκο 12 (2), Ράιτ 11, Μπραζντέ Τουμπέλις 26 (3), Λο 2, Σλέβα 2, Μπιρούτις, Μπουτκεβίτσιους 3 (1), Ουλανόβας 7.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουϊν 16 (2), Μέλι 4 (1), Χόρτον-Τάκερ 15, Ντε Κολό 7 (1), Μπιμπέροβιτς 10 (2), Γιαντούνεν 4, Χολ 14 (1), Σίλβα 2, Κόλσον 2, Μπιρτς 5