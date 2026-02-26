Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94: «Λύγισε» έπειτα από 50 λεπτά στο Κάουνας

Ο Ολυμπιακός λύγισε στις… λεπτομέρειες και στη δεύτερη παράταση του αγώνα με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, όπου υπέστη τη 10η ήττα του στην εφετινή Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 99-94 από τους Λιθουανούς, για την 29η αγωνιστική, παραμένοντας στην τετράδα (ρεκόρ 18-10). Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 17-12 και έκαναν άλμα εξάδας.
Τα highlights του αγώνα
Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-39, 51-60, 73-73, 82-82 α’ παρ., 99-94 β’ παρ.
Πηγή enikos.gr