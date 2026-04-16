Ζοάο Πάουλο Μαγκαλιάες: Ο πρόεδρος της Μποταφόγκο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την… αγγελία πώλησης

Η δημοσίευση αγγελίας για την πώληση της Λιόν και της Μποταφόγκο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον πρόεδρο του βραζιλιάνικου συλλόγου, Ζοάο Πάουλο Μαγκαλιάες, να χαρακτηρίζει την κατάσταση «εξαιρετικά δυσάρεστη», επιχειρώντας ταυτόχρονα να ρίξει τους τόνους. Το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τη δικαστική διαχείριση της εταιρείας Eagle Football Holdings, που ελέγχει τους συλλόγους.

Η αγγελία δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή (10/4) στους Financial Times και ανέφερε ότι προς πώληση τίθενται τρεις σύλλογοι στους οποίους η Eagle Football Holdings Bidco είναι βασικός μέτοχος: η Λιόν, η Μποταφόγκο και η βελγική ομάδα της Μολενμπέεκ. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε άμεση συνέπεια της υπαγωγής της εταιρείας σε καθεστώς δικαστικής διαχείρισης στα τέλη Μαρτίου, με έδρα το Λονδίνο, γεγονός που απομάκρυνε ουσιαστικά τον Τζον Τέξτορ από τη διοίκησή της.

Ο πρόεδρος της Μποταφόγκο εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που παρουσιάστηκε η διαδικασία, δηλώνοντας: «Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να βλέπεις την ομάδα σου σε αγγελία στην Αγγλία, σαν να πρόκειται για πώληση αυτοκινήτου: “πουλάω ένα αυτοκίνητο, πουλάω τη Μποταφόγκο και τη Λιόν”». Παράλληλα, ο ίδιος επιχείρησε να καθησυχάσει τους φιλάθλους, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μια τυπική νομική διαδικασία.

Όπως εξήγησε, ο διαχειριστής που ορίστηκε από τα αγγλικά δικαστήρια έχει την υποχρέωση να προχωρήσει στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όμως ο διαχειριστής που ορίστηκε από τα αγγλικά δικαστήρια οφείλει να βγάλει τα περιουσιακά στοιχεία στην αγορά, να αναζητήσει προσφορές και να ικανοποιήσει τους πιστωτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Μποταφόγκο διατηρεί, σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχή επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του συλλόγου.

Σε παράλληλο επίπεδο, η Μποταφόγκο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Τζον Τέξτορ, χάρη σε σχετική απόφαση δικαστηρίου στη Βραζιλία. Ωστόσο, ο σύλλογος έχει κινηθεί νομικά κατά της Λιόν, διεκδικώντας οφειλές που φτάνουν τα 125 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Η κατάσταση στη Λιόν παραμένει ιδιαίτερα σύνθετη. Ο Τέξτορ έχασε τον επιχειρησιακό έλεγχο του συλλόγου τον Ιούνιο του 2025, όταν το επενδυτικό ταμείο Ares Management, το οποίο είχε χρηματοδοτήσει την εξαγορά με δάνειο ύψους 425 εκατομμυρίων ευρώ, ανέλαβε ουσιαστικά τα ηνία. Η ομάδα βρέθηκε κοντά σε διοικητικό υποβιβασμό στη Ligue 2 στο τέλος της σεζόν 2024-25, λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε.

Σήμερα, η Λιόν διοικείται από την Αμερικανίδα επιχειρηματία Μισέλ Κανγκ, η οποία είναι μειοψηφική μέτοχος και διευθύνουσα σύμβουλος της Eagle Football Group. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην πλήρη εξαγορά του συλλόγου.