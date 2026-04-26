Ηλίας Πουρσανίδης: «Υπάρχουν συναισθήματα που σου δίνει μόνο το ποδόσφαιρο»

Ο σκόρερ του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης εμφανίστηκε πανευτυχής για τη μεγάλη νίκη της ομάδας της Κρήτης που τους έδωσε το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία τους.

Ο ΟΦΗ γυρνάει στην Κρήτη έχοντας στις αποσκευές του το Κύπελλο Ελλάδας. Το σύνολο του Χρήστου Κόντη επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ σε έναν τελικό διαφήμιση για το άθλημα. Μετά από αυτό το τεράστιο επίτευγμα του ο “Όμιλος” εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συμμετοχή σε κυρίως φάση, για πρώτη φορά στην ιστορία του, καθώς θα εκκινήσει τις προσπάθειες του από τα Playoffs του Europa League.

Το τέρμα που χάρισε στους Κρητικούς το τρόπαιο σημείωσε ο Ισέκα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 105′ της παράτασης.

Ο Ηλίας Πουρσανίδης στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος.

«Υπάρχουν πράγματα που δεν εξηγούνται. Συναισθήματα που σου δίνει το ποδόσφαιρο που δεν μπαίνουν σε λέξεις. Για κάτι τέτοιες στιγμές αξίζουν όλες οι θυσίες και όλη η δουλειά. Για τη χαρά που βλέπεις στον κόσμο μας που ήρθε τόσο μακριά από το Ηράκλειο για να ζήσει μια ιστορική στιγμή. Τους παίκτες μας, τον πρόεδρο που κάνει τα πάντα για να χαρίσει αυτή τη στιγμή σε όλους στην ομάδα», δήλωσε.