Ηλιόπουλος: Πρόστιμα στους παίκτες της ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο

Η εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ και ο αποκλεισμός της Ένωσης στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος έφερε πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό αποφάσισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος ωστόσο άφησε ένα περιθώριο, καθώς τόνισε ότι δεν θα το πληρώσουν, εφόσον κερδίσουν Παναθηναϊκό, Αστέρα και Ολυμπιακό.

H απόφαση του διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ ΑΕΚ να επιβληθεί πρόστιμο 400.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές της ομάδας θα “ακυρωθεί”, εφόσον κάνουν το 3Χ3 σε ένα πρόγραμμα “φωτιά” για τους “κιτρινόμαυρους” στη συνέχεια της Super League.