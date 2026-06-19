ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0: Πρόκριση στους «32» με δεύτερη σερί νίκη στο Μουντιάλ 2026 – Δείτε τα γκολ

Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησαν την Αυστραλία με 2-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του Δ’ ομίλου. Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο έκανε το δύο στα δύο στη διοργάνωση, ανέβηκε στους έξι βαθμούς και χρειάζεται έναν βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να κλειδώσει την πρώτη θέση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν το προβάδισμα στο 11ο λεπτό. Ο Μπάλογκαν κινήθηκε από τα αριστερά, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Μπέρτζες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, στην προσπάθειά του να την απομακρύνει. Με αυτό το γκολ, οι ΗΠΑ έγιναν η πρώτη ομάδα που σκοράρει με αυτογκόλ σε δύο διαδοχικά παιχνίδια στο τουρνουά.

Η ομάδα του Ποτσετίνο διατήρησε τον έλεγχο μετά το γρήγορο προβάδισμα και κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα. Η Αυστραλία προσπάθησε να αντιδράσει στα πρώτα λεπτά, με τον Τουρέ να απειλεί πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό και τον Λέκι να έχει άστοχη προσπάθεια στο 12’. Ωστόσο, οι τυπικά γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους και περιόρισαν σταδιακά τον αντίπαλό τους.

Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 44ο λεπτό. Ο Ντεστ επιχείρησε σουτ από το ημικύκλιο, η μπάλα κόντραρε και ο Φρίμαν πήρε τη φάση από κοντά, σκοράροντας με κεφαλιά. Ο βοηθός αρχικά σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ, όμως το γκολ μέτρησε μετά τον έλεγχο του VAR.

Οι ΗΠΑ είχαν την πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΜακΚένι είχε ενεργό ρόλο στη μεσαία γραμμή, κέρδισε μονομαχίες και βοήθησε στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ο Μπάλογκαν απείλησε με τις κινήσεις του στην αντίπαλη περιοχή, ενώ στο 45+7’ ο Ντεστ επιχείρησε πλασέ, αλλά ο Μπιτς τον σταμάτησε.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν ξανά με έλεγχο και κράτησαν την Αυστραλία μακριά από επικίνδυνες φάσεις. Στο 52ο λεπτό, ο Μπάλογκαν βρέθηκε σε θέση βολής έπειτα από γρήγορη ενέργεια, όμως ο Σιρκάτι απομάκρυνε τον κίνδυνο. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι ΗΠΑ διαχειρίστηκαν το προβάδισμα, απέφυγαν τα ρίσκα και κράτησαν σχετικά εύκολα το αποτέλεσμα μέχρι το φινάλε.

Η Αυστραλία έβγαλε ένταση στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν βρήκε τις συνεργασίες και τους χώρους που χρειαζόταν για να μπει ξανά στο παιχνίδι. Η ομάδα του Πόποβιτς έμεινε χωρίς ουσιαστική απειλή στην τελική προσπάθεια και πλέον θα παίξει τα όλα για όλα απέναντι στην Παραγουάη.

Οι ΗΠΑ πέτυχαν δύο διαδοχικές νίκες σε Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 1930 και εξασφάλισαν από τη δεύτερη αγωνιστική την παρουσία τους στους «32». Παράλληλα, κράτησαν το μηδέν στην άμυνα για πρώτη φορά έπειτα από δέκα παιχνίδια.