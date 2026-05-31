Η Άρσεναλ… έβαψε κόκκινο το Λονδίνο με παρέλαση νίκης για τον τίτλο της Premier League – ΒΙΝΤΕΟ

Εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ παρατάχθηκαν στους δρόμους του βόρειου Λονδίνου την Κυριακή, φωνάζοντας και ανάβοντας κόκκινες φωτοβολίδες, καθώς πανηγύρισαν τον πρώτο τίτλο Πρέμιερ Λιγκ της ομάδας τους έπειτα από 22 χρόνια.

Οι παίκτες γιόρτασαν σε ένα ανοιχτό λεωφορείο μαζί με το λαμπερό τρόπαιο, το πρώτο της Άρσεναλ από τότε που ο Αρτέτα κέρδισε το Κύπελλο Αγγλίας στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής το 2020, καθώς ένα όνειρο επιτέλους εκπληρώθηκε για την ομάδα, αφού τερμάτισε δεύτερη για τρία συνεχόμενα χρόνια πριν από αυτή τη σεζόν.

Ακόμα και η ήττα στον τελικό του Champions League το Σάββατο από την Παρί Σεν Ζερμέν στα πέναλτι στη Βουδαπέστη δεν μπόρεσε να μειώσει τον ενθουσιασμό των οπαδών, με πυροτεχνήματα και βουβουζέλες να προσθέτουν στον θόρυβο. Η γυναικεία ομάδα της Άρσεναλ συμμετείχε στους εορτασμούς μετά τον θρίαμβο της στο FIFA Champions Cup αυτή τη σεζόν.

Ο Ντέκλαν Ράις, ο οποίος υπέγραψε με ρεκόρ συλλόγου (105 εκατομμύρια λίρες) το 2023, δήλωσε ότι η ανδρική ομάδα έστειλε ένα μήνυμα σε όσους κορόιδευαν την Άρσεναλ στο παρελθόν.

«Δείχνουν και γελούν. Και τι συνέβη; Δεν γελούν πια. Αγαπώ αυτή την ομάδα. Αγαπώ αυτόν τον προπονητή», δήλωσε στο Sky Sports. «Το να βλέπεις τη χαρά που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο είναι τρελό. Του χρόνου, θα επιστρέψουμε για περισσότερα».