Η αγγλική κυβέρνηση θα κινηθεί νομικά κατά του Αμπράμοβιτς για τα 2,4 δισ. λίρες από την πώληση της Τσέλσι

Οι βρετανικές αρχές προετοιμάζονται για ενδεχόμενη δικαστική προσφυγή κατά του Ρομάν Αμπράμοβιτς, καθώς ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος δεν τήρησε την προθεσμία για την αποδέσμευση των 2,4 δισ. λιρών που συγκέντρωσε από την πώληση της Τσέλσι.

Ο Αμπράμοβιτς, που βρισκόταν υπό κυρώσεις όταν πούλησε την Τσέλσι το 2022, δεν παρέδωσε το ποσό έως την προθεσμία της 17ης Μαρτίου, εν μέσω διαφωνιών σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τελικά τα χρήματα.

Οι βρετανικές αρχές τον κατηγορούν ότι έχασε την «τελευταία ευκαιρία» να διαθέσει τα χρήματα για τη στήριξη των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία.

Η υπόθεση αυτή ανοίγει τον δρόμο για πιθανή νομική σύγκρουση, με το Λονδίνο να εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να κινηθεί δικαστικά προκειμένου να διασφαλίσει τη διάθεση των κεφαλαίων.