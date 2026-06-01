Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Ζουμπκόφ της Τραμπζονσπόρ για 6 εκατομμύρια ευρώ

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ΑΕΚ συμφώνησε με την Τραμπζονσπόρ για την απόκτηση του 29χρονου Ουκρανού διεθνoύς εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ, σε ένα πανάκριβο deal που δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της ενόψει της επόμενης σεζόν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το “deal” ολοκληρώθηκε έναντι ποσού που αγγίζει τα έξι εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα μπόνους επίτευξης στόχων. Παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη (2/6) και λογικά μετά από αυτήν τη διαδικασία θα ολοκληρωθεί οριστικά η μεταγραφή.

🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor. Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν μέτρησε 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Τουρκίας, έχοντας 4 γκολ και 12 ασίστ. Στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Σαχτάρ Ντόνετσκ, Φερεντσβάρος και Μαριούπολ.

Ο Ζουμπκόφ αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ, αν και στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί τόσο στο αριστερό άκρο, όσο και πίσω από τον επιθετικό.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν μέτρησε 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Τουρκίας, έχοντας 4 γκολ και 12 ασίστ.