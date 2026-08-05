Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τον Χρήστο Αλμπάνη

Η ΑΕΛ Novibet προχώρησε σε ακόμα μια προσθήκη ενόψει της νέας σεζόν, έχοντας πάντα ως μεγάλο στόχο την επιστροφή της στη Stoiximan Super Leagu.

Οι Βυσσινί λοιπόν ανακοίνωσαν την απόκτηση του Χρήστου Αλμπάνη, ο οποίος από το 2022 κατέγραψε 67 παιχνίδια με την Ανδόρα, μετρώντας πέντε γκολ και εννέα ασίστ.

Την περασμένη σεζόν ο Έλληνας επιθετικός αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ταραγόνα με την οποία είχε ένα γκολ και μία ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει κι επίσημα στη βυσσινί οικογένεια τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Αλμπάνη ο οποίος αγωνίζεται ως πλάγιος επιθετικός.

Γεννήθηκε στην Καλαμπάκα (5/11/1994). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία στα Μετέωρα. Στα 16 του εντάχθηκε στη Βέρντερ Βρέμης Β’. Έπειτα αγωνίστηκε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης Β’ και στην Φράιμπουργκ Β’. Το 2015 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Απόλλωνα Σμύρνης με συμμετοχές στην SL2 και στην Super League (70 συμμετοχές – 20 γκολ). Το 2018 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Το 2021 έπαιξε δανεικός στον Απόλλωνα Λεμεσού και τα τελευταία 4 χρόνια βρέθηκε στην Iσπανία (LaLiga 2 & 3) στο δυναμικό της Ταραγόνα και της Ανδόρας αντίστοιχα. Έχει επίσης αγωνιστεί με τις Εθνικές μας ομάδες U18, U20 και U21.

Ο Χρήστος Αλμπάνης εντάσσεται στην οικογένεια της ΑΕΛ Novibet, φέρνοντας ποιότητα, εμπειρία και πάθος για τη νέα σεζόν. Καλή αρχή!