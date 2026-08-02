Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στις αδελφές Αλεξανδρή – «Το αφιερώνουμε σε όλη την Ελλάδα» – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο χρυσά μετάλλια σε δύο ημέρες για Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή. Μετά τον τελικό του τεχνικού ντουέτου, θριάμβευσαν και σε εκείνον του ελεύθερου, πατώντας για μία ακόμα φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ο Εθνικός ύμνος ήχησε για δεύτερη φορά στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Την απονομή των χρυσών μεταλλίων, έκανε στις Ελληνίδες πρωταθλήτριες ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος.

«Αφιερώνουμε το χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα»

Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες δήλωσαν βαθιά συγκινημένες, αφιέρωσαν το χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα, ενώ ανέφεραν πως σειρά πλέον παίρνει η… ξεκούραση, καθώς τις περιμένει μία ιδιαίτερα απαιτητική επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Άννας-Μαρίας και της Ειρήνης-Μαρίνας Αλεξανδρή:

«Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες και χαρούμενες. Στόχος μας ήταν και πάλι το χρυσό μετάλλιο. “Go for it (πηγαίνετε να το κατακτήσετε)”, ήταν η τελευταία προτροπή της προπονήτριας μας, Mονγκ Τσεν. Τα δώσαμε όλα, το ευχαριστηθήκαμε. Δεν περιγράφονται αυτές τις δυο μέρες. Είχαμε να αγωνιστούμε έναν ολόκληρο χρόνο, και στο ελεύθερο ντουέτο δυο χρόνια.

Τη χορογραφία μας, την ολοκληρώσαμε πριν ένα μήνα. Διαχειριστήκαμε άψογα το άγχος μας, και κατακτήσαμε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό το χρυσό στο ελεύθερο ντουέτο μάς δίνει κίνητρο και αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Ο τελικός ήταν πολύ ανταγωνιστικός, πολύ υψηλού επιπέδου. Τα μετάλλια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Εμείς με την προπονήτριά μας είχαμε δουλέψει πάρα πολύ.

Αφιερώνουμε το χρυσό μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα, την οικογένεια μας, τις προπονήτριες μας και στο θείο μας που μας βλέπει από ψηλά. Το αφιερώνουμε σε όλους όσοι μας πίστεψαν από την αρχή.

Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της ΚΟΕ, κ. Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΟΕ, κ. Κούβελο, την έφορο των καταδύσεων κ. Καράμπελα, που μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή, και μας δίνουν με τον τρόπο τους πολύ μεγάλο κίνητρο.

Ασφαλώς μέρος της ομάδας μας είναι και η αδελφή μας που χαίρεται όσο και εμείς. Τώρα το πρόγραμμα έχει διακοπές και μετά προετοιμασία για τις μεγάλες διοργανώσεις του 2027».