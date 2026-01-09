Η αποστολή της ΑΕΛ για τον αγώνα με την Κηφισιά

Ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής (09/01) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο την Κηφισιά στο γήπεδο της Νεάπολης για την 16η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (10/01, 17:00).

Οι 20 παίκτες που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Γκρόζος, Φερίγκρα, Παντελάκης, Ηλιάδης, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Παυλής, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Δημηνίκος, Γκαράτε, Μούργος και Πασάς.

Εκτός Αποστολής

Εκτός αποστολής έμειναν οι Θοδωρής Βενετικίδης (ίωση), Κώστας Αποστολάκης (τραυματίας), Πασχάλης Στάικος (ίωση) και Εμάνουελ Βινιάτο (τραυματίας) καθώς επίσης και οι υπό παραχώρηση Θανάσης Παπαγεωργίου, Λούκα Αντράντα και Κινγκ Φαϊζάλ.