Η αποστολή της ΑΕΛ για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά για την 14η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (13/12, 17:00).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Στάικος, Αντράντα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Παυλής, Σαγάλ, Τούπτα, Φαϊζάλ, Βινιάτο, Μούργος και Πασάς.

Tα εισιτήρια

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 14ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ Λεβαδειακού – ΑΕΛ Novibet, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 25€ και αφορά την Θύρα 4 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης»:

Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου

Σημαντική διευκρίνιση: