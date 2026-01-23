Η αποστολή της ΑΕΛ για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/01) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο AEL FC ARENA για την 18η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (24/01, 20:00).

Οι 21 παίκτες που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Κοσονού, Όλαφσον, Ναόρ, Σουρλής, Ατανάσοφ, Στάικος, Σαγάλ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Δημηνίκος, Μούργος, Πασάς και Γκαράτε.

Εκτός αποστολής

Εκτός αποστολής έμειναν ο τιμωρημένος Φακούντο Πέρεζ (κίτρινες) και Εμάνουελ Βινιάτο (τραυματίας) καθώς επίσης και οι υπό παραχώρηση Θανάσης Παπαγεωργίου και Λούκα Αντράντα.