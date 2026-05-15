Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με τον Ατρόμητο

Με το κεφάλι ψηλά και τη μέγιστη προσπάθεια για δυο νίκες, πρεστίζ και αξιοπρέπειας, θα επιδιώξει να κλείσει τη χρονιά η ΑΕΛ Novibet, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι ακόμα και να τα καταφέρει το πιθανότερο είναι να μην υπάρξει αντίκρισμα και ουσιαστική αξία.

Οι “βυσσινί” θα επιχειρήσουν να γυρίσουν στα τρίποντα μετά από 15 αγωνιστικές και σχεδόν 3.5 μήνες, το Σάββατο στη Λάρισα με τον Ατρόμητο (16/5, 19.00).

Σε μια αγωνιστική που δεν αποκλείεται να επικυρώσει και μαθηματικά τον άμεσο υποβιβασμό στη Super League 2 για τους Θεσσαλούς.

Ο Τζιανλούκα Φέστα δεν υπολογίζει στους τραυματίες Σουρλή, Μούργο, Αποστολάκη, Σίστο, Αναγνωστόπουλος και Ενγκόι.

Στην αποστολή για την ΑΕΛ Novibet μετέχουν οι Βενετικίδης, Μελίσσας (τερματοφύλακες), Παπαγεωργίου,Μασόν,Παντελάκης,Ρόσιτς,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα,Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά,Δημηνίκος, Γκρόζος, Αντράντα.

