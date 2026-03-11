Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας τίμησε τους διακριθέντες του 2025

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας βράβευσε τους αθλητές και τις αθλήτριες στίβου που διακρίθηκαν το 2025, στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίττας, που πραγματοποιήθηκε στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο στη Λάρισα την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026.

Βραβεύτηκαν συνολικά 34 αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν κατακτώντας πανελλήνιες νίκες, καθώς και όσοι συμμετείχαν σε Βαλκανικούς και Πανευρωπαϊκούς Αγώνες.

Στους αθλητές που βραβεύτηκαν δόθηκαν φούτερ με το λογότυπο του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ Θεσσαλίας καθώς και αναμνηστικές πλακέτες. Τιμήθηκαν επίσης και οι προπονητές των διακριθέντων αθλητών.

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν για την προσφορά τους στον Κλασικό Αθλητισμό δύο Στελέχη του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Λαρισαίων, η Έλενα Ζήλου και ο Βασίλης Καταραχιάς για την άψογη συνεργασία και την ιδιαίτερη προσφορά τους καθώς και οι σύνδεσμοι κριτών στίβου Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλίας. Επίσης, τιμήθηκε ο επιχειρηματίας χορηγός, Στέλιος Πουρνάρας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Αθανάσιος Μαμάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, Σωτήρης Σουλούκος και ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Δημήτρης Χαχάμης.

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Δήμο Λαρισαίων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την πολύτιμη βοήθειά τους και την στήριξή τους σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε προσπάθεια.