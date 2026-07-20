Η εθνική Ισπανίας επέστρεψε στη Μαδρίτη με το Παγκόσμιο Κύπελλο – ΒΙΝΤΕΟ

Η αποστολή της εθνικής Ισπανίας επέστρεψε στη Μαδρίτη, λίγες ώρες μετά τη νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξήχθη στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Η πτήση της ομάδας συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς δεκάδες χιλιάδες χρήστες παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο την πορεία του αεροσκάφους μέσω της πλατφόρμας Flightradar24.

Οι Ισπανοί είχαν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 5 Ιουνίου, παραμένοντας στη Βόρεια Αμερική για περισσότερο από έναν μήνα στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Ο Ρόδρι κατέβηκε πρώτος κρατώντας το τρόπαιο

Μετά την προσγείωση στη Μαδρίτη, οι ποδοσφαιριστές άρχισαν να αποβιβάζονται από το αεροσκάφος, με πρώτο τον αρχηγό Ρόδρι, ο οποίος κρατούσε ψηλά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας στο πλευρό του τον ομοσπονδιακό τεχνικό Λουίς ντε λα Φουέντε.

Λίγο πιο πίσω ακολουθούσε ο Λαμίν Γιαμάλ, φορώντας καπέλο γυρισμένο προς τα πίσω και γυαλιά ηλίου, όπως και αρκετοί ακόμη παίκτες της «ρόχα».



Ένα από τα πιο δημοφιλή αεροσκάφη στον κόσμο

Το αεροσκάφος της Iberia, διακοσμημένο με τα χρώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, βρισκόταν ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς πτήσεις παγκοσμίως στο Flightradar24.

Λίγο πριν από την προσγείωσή του στη Μαδρίτη, σχεδόν 30.000 χρήστες παρακολουθούσαν ζωντανά την πορεία του, κατατάσσοντάς το στην πρώτη θέση των πιο δημοφιλών πτήσεων της πλατφόρμας.

🏆🇪🇸 ¡La Copa del Mundial de fútbol ya está en España! Así han aterrizado los jugadores en Madrid con el trofeo https://t.co/ZZvF9ayYeD pic.twitter.com/34UoNknxCH — Europa Press (@europapress) July 20, 2026