Η Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ ανέβηκε στην Premier League

Η Κόβεντρι εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο στην Premier League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, καθώς η ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της Μπλάκμπερν αποδείχθηκε αρκετή για να «σφραγίσει» την επιτυχία της. Η ομάδα ολοκλήρωσε μία εντυπωσιακή πορεία στη φετινή Championship και πέτυχε τον μεγάλο της στόχο.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ οδήγησε την ομάδα στην κορυφή της κατηγορίας και την επανέφερε στο κορυφαίο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο θρύλος της Τσέλσι αξιοποίησε το ρόστερ και διαμόρφωσε μία ανταγωνιστική ομάδα, η οποία ξεχώρισε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η Κόβεντρι κατέκτησε την πρώτη θέση στη Championship και εξασφάλισε δίκαια την άνοδο.

Η ιστορική ομάδα αγωνιζόταν στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας ανελλιπώς από το 1967 έως το 2001. Η ομάδα βίωσε στη συνέχεια μία μακρά περίοδο παρουσίας στις χαμηλότερες κατηγορίες και αναζήτησε την επιστροφή της. Η φετινή επιτυχία ολοκλήρωσε αυτή την προσπάθεια και επανέφερε την Κόβεντρι στην Premier League μετά από 25 χρόνια.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ επιστρέφει πλέον ως προπονητής στην Premier League, μετά τη θητεία του σε Τσέλσι και Έβερτον. Ο Άγγλος τεχνικός αποκτά ξανά παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο και καλείται να καθοδηγήσει την Κόβεντρι στη νέα πρόκληση της επόμενης σεζόν.