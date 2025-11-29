Η Μπαρτσελόνα έγινε 126 ετών

H Mπαρτσελόνα έγινε σήμερα 126 ετών. Όλα άρχισαν όταν ο Ελβετός, Χανς Γκάμπερ (1877-1930), ο οποίος έφτασε στη Βαρκελώνη το 1898 για επαγγελματικούς λόγους, παθιασμένος με τον στίβο, την ποδηλασία, το γκολφ και το ράγκμπι, έφερε μαζί του ένα πλήρες πρόγραμμα για το βρετανικό παιχνίδι που ήδη παιζόταν στην Καταλονία, από το 1890 μέσω Βρετανών εργαζομένων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας».

Στις 22 Οκτωβρίου του 1899 ο Χανς Γκάμπερ μέσω… αγγελίας εκδήλωσε την επιθυμία του να δημιουργήσει μια ποδοσφαιρική ομάδα. Μια θετική απάντηση οδήγησε σε μια συνάντηση στο Gimnasio Solé στις 29 Νοεμβρίου, όπου ιδρύθηκε η Foot-Ball Club Barcelona.

Στις 8 Δεκεμβρίου 1899 η Μπαρτσελόνα έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι εναντίον μίας αγγλικής ομάδας, η οποία νίκησε με 1-0 τους Καταλανούς που έπαιξαν με δέκα παίκτες.

Στο Gimnasio Solé, στις 13 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, σε μία μια άλλη συνάντηση καθορίζονται τα χρώματα (μπλε και κόκκινο), υιοθετώντας τα χρώματα της Βασιλείας, λόγω του Γκάμπερ.

Πρώτος πρόεδρος της ομάδας ήταν ο Ελβετός φίλος του Γκάμπερ, Βάλτερ Βιλντ, ενώ στην συνέχεια την θέση ανέλαβε ο ίδιος ο ιδρυτής της Μπαρτσελόνα. Στην αρχή, ο σύλλογος επέλεξε για έμβλημα το σύμβολο της Βαρκελώνης, περιτριγυρισμένο από δύο κλαδιά δάφνης και έναν φοίνικα, ενώ στην κορυφή βρισκόταν το στέμμα της Αραγονίας, πάνω από το οποίο υπήρχε μια νυχτερίδα. Το 1910 και μετά από έναν διαγωνισμό μεταξύ των μελών του, ο Κάρλες Κομαμάλα κέρδισε παρουσιάζοντας το έμβλημα που χρησιμοποιεί ο σύλλογος μέχρι και σήμερα, με κάποιες μικρές παραλλαγές.

Η Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει 26 πρωταθλήματα Ισπανίας, 31 Κύπελλα, 13 Super Cup, πέντε Champions League, πέντε κύπελλα UEFA Super Cup, τέσσερα κύπελλα Κυπελλούχων, τρία Μουντιάλ συλλόγων, ένα Διηπειρωτικό και τρία κύπελλα Εκθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ