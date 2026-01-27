Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την «αρπαγή» του 18χρονου Ντρο Φερνάντες απ’ την Μπαρτσελόνα

Η μεγάλη «αρπαγή» του 18χρονου Ντρο Φερνάντες απ’ την Παρί Σεν Ζερμέν επισημοποιήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (26/1) με τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης να ανακοινώνουν την απόκτηση του νεαρού μεσοεπιθετικού απ’ την Μπαρτσελόνα.

Ο 18χρονος Φερνάντες, που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της «Μπάρτσα», υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030, όπως ανακοίνωσε ο παριζιάνικος σύλλογος. «Παιδί» της «Λα Μασία», ο Ντρο Φερνάντες, που είχε συμβόλαιο με τον σύλλογο έως το 2027, αγωνίστηκε φέτος σε πέντε αγώνες με την πρώτη ομάδα, συνολικά σε λίγο λιγότερα από 150 λεπτά (στη La Liga και σε έναν αγώνα Champions League, αυτόν με τον Ολυμπιακό), καθώς και σε ορισμένες αναμετρήσεις με τη δεύτερη ομάδα.

Ο Ντρο Φερνάντες αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της Παρί Σεν Ζερμέν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, η οποία ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα, και ενδέχεται να είναι και η μοναδική ενίσχυση των πρωταθλητών Ευρώπης, οι οποίοι κατέβαλαν στην καταλανική ομάδα ποσό μεγαλύτερο από τη ρήτρα αποδέσμευσής του, που ανερχόταν στα έξι εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση.

«Θα το συζητήσουμε όταν όλα έχουν οριστικοποιηθεί, γιατί η κατάσταση ήταν δυσάρεστη», δήλωσε για το θέμα το βράδυ της Κυριακής (25/1) στο Catalunya Radio ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα.

«Ήταν έκπληξη, καθώς είχαμε συμφωνήσει σε μια άλλη λύση για τα 18α γενέθλιά του», συνέχισε ο πρόεδρος. «Προς μεγάλη μας έκπληξη, ο εκπρόσωπός του μάς ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να τηρήσει όσα είχαμε συμφωνήσει», δηλαδή την ανανέωση του συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα».

Ωστόσο, αυτή η μεταγραφή δεν επηρέασε τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο συλλόγων και των δύο διοικήσεων, σύμφωνα με πηγή κοντά στον φάκελο. Ο Νάσερ Αλ-Χελαϊφί, νυν πρόεδρος της EFC, του πρώην ECA που εκπροσωπεί τους ευρωπαϊκούς συλλόγους, συνέβαλε στην επιστροφή της Μπαρτσελόνα σε αυτόν τον θεσμό.

«Αυτό που θέλω να πω στους νεαρούς παίκτες της Λα Μασία είναι ότι είμαστε η Μπαρτσελόνα και μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο», είχε δηλώσει αρχές Ιανουαρίου ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, ερωτηθείς σχετικά. «Πρέπει να ζείτε για αυτά τα χρώματα, αυτό θέλω να βλέπω. Δεν θέλω τίποτα άλλο, αυτό είναι όλο», είχε επιμείνει, εμφανώς ενοχλημένος.