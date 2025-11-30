Η Φλαμένγκο «λύγισε» την Παλμέιρας και κατέκτησε το Copa Libertadores

Η Φλαμένγκο ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Νότιας Αμερικής, κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ιστορία της το Copa Libertadores, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Παλμέιρας στον μεγάλο τελικό. Ο Ντανίλο ήταν ο άνθρωπος της βραδιάς, καθώς με μια καρφωτή κεφαλιά στο 67ο λεπτό χάρισε το βαρύτιμο τρόπαιο στην ομάδα του και έγραψε ένα ακόμη ένδοξο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου.

Η ομάδα του Φελίπε Λουίς πήρε τη δική της ρεβάνς για τον χαμένο τελικό του 2021, απέναντι στην ίδια αντίπαλο. Στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα του Περού, η Φλαμένγκο παρουσιάστηκε πιο αποφασιστική, κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έφτασε δίκαια στη νίκη. Με αυτή την επιτυχία, έγινε η βραζιλιάνικη ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια Libertadores, φτάνοντας τις τέσσερις κατακτήσεις σε πέντε παρουσίες σε τελικό.

Αντίθετα, ο Αμπέλ Φερέιρα, πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ, δεν κατάφερε να οδηγήσει την Παλμέιρας στο τρίτο της τρόπαιο, μετά τις διαδοχικές επιτυχίες του 2020 και του 2021. Παρά την προσπάθεια των παικτών του στο δεύτερο ημίχρονο, οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα.

Από τα πρώτα λεπτά, η Φλαμένγκο έδειξε τις προθέσεις της. Στο 15ο λεπτό, ο Μπρούνο Ενρίκε απείλησε με δυνατό σουτ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Λίνο, σε μια όμορφη ατομική ενέργεια από τα αριστερά, σούταρε άστοχα. Η Παλμέιρας απάντησε στο 21’ με κεφαλιά του Ρόκε, η οποία όμως έφυγε έξω, ενώ το παιχνίδι απέκτησε ένταση λίγο αργότερα, όταν ο διαιτητής εξέτασε στο VAR ένα χτύπημα του Πούλγαρ στον Φουχς, διατηρώντας τελικά την απόφαση για κίτρινη κάρτα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες ευκαιρίες, καθώς και οι δύο ομάδες προτίμησαν την ασφάλεια αντί του ρίσκου.

Στην επανάληψη, οι παίκτες της Φλαμένγκο συνέχισαν να πιέζουν. Στο 52’, ο Βέιγκα έσωσε την Παλμέιρας με κρίσιμο τάκλιν πάνω στον Ντε Αρασκαέτα, ο οποίος είχε βρεθεί σε πλεονεκτική θέση μετά από λάθος του Μουρίλο. Η υπεροχή των «Καριόκας» απέδωσε καρπούς στο 67ο λεπτό, όταν ο Ντε Αρασκαέτα εκτέλεσε κόρνερ και ο Ντανίλο, ερχόμενος από πίσω, πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλους και με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, γράφοντας το 1-0.

Στο φινάλε, η Παλμέιρας πίεσε ασφυκτικά, με τον Αμπέλ Φερέιρα να ρίχνει στο γήπεδο όλα τα επιθετικά του όπλα. Ωστόσο, η μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση ήρθε στο 89’, όταν ο Βίτορ Ρόκε σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα βρήκε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ.

Η Φλαμένγκο είχε τη δυνατότητα να «κλειδώσει» τη νίκη στις καθυστερήσεις, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, με τον Καρασκάλ να αστοχεί στη συνέχεια. Παρ’ όλα αυτά, το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους παίκτες του Φελίπε Λουίς να πανηγυρίζουν την τέταρτη κατάκτηση του Copa Libertadores, σφραγίζοντας την επιστροφή τους στην κορυφή της Λατινικής Αμερικής.