Η FIFA κατηγορείται ότι «πουλάει την ψυχή του ποδοσφαίρου» – To σχέδιο πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η FIFA ανακοίνωσε σχέδια για την πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των τουρνουά της, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ιδιώτες επενδυτές, σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση που προκάλεσε άμεση αντίδραση από την UEFA, κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και πολιτικούς.

UEFA κατά FIFA: «Περνάει την κόκκινη γραμμή, το ποδόσφαιρο δεν είναι δικό της για να το πουλήσει»

Η UEFA εξέδωσε μια έντονα διατυπωμένη δήλωση κατηγορώντας τη FIFA ότι «προσπαθεί να πουλήσει την ψυχή του ποδοσφαίρου» και πιστεύεται ότι εξετάζει τη νομική της θέση, ενώ πηγές σε πολυάριθμους κορυφαίους συλλόγους ήταν έντονα επικριτικές για την πρόταση κατ’ ιδίαν. Ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καταδίκασε την κίνηση.

Η FIFA επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την αμερικανική τράπεζα JP Morgan για τη δημιουργία μιας νέας οντότητας – που θα ονομάζεται Fifa Forward Enterprise (FFE) – η οποία θα συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια πουλώντας ένα σημαντικό μερίδιο από τα εμπορικά δικαιώματα των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών, καθώς και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων σε επενδυτές, με υποσχέσεις για αύξηση της διανομής «πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια», τα οποία στη συνέχεια θα αναδιανεμηθούν στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.

Αποκάλυψη από τους Financial Times: «Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτη»

Η Thrive Capital, μια επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Joshua Kushner – τον αδελφό του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Jared Kushner – ηγείται της αναζήτησης επενδυτών.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, δήλωσε ότι το σχέδιο θα έβλεπε «την εμπορική πλευρά του παιχνιδιού να λειτουργεί ως μια στοχευμένη, αφοσιωμένη επιχείρηση, με την αξία της να μοιράζεται όλο και καλύτερα σε όλο τον κόσμο». Τα σχέδια υπόκεινται στην έγκριση της «πλειοψηφίας» των ομοσπονδιών-μελών, αλλά η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε πότε θα διεξαχθεί ψηφοφορία.

«Κάντε διαλογισμό, προσευχηθείτε ή δείτε ποδόσφαιρο» απαντά ο Ινφαντίνο στους επικριτές της FIFA

Πολυάριθμες πηγές που γνωρίζουν τις προτάσεις της FIFA ανέφεραν ότι η FIFA αποτιμά τη νέα εμπορική επιχείρηση σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον Ινφαντίνο να επιδιώκει να επωφεληθεί από την αυξανόμενη παγκόσμια δημοτικότητα του ποδοσφαίρου μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο ναδίρ οι σχέσεις με την UEFA

Η αποκάλυψη των σχεδίων προκάλεσε άμεση αντίδραση από την UEFA, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να κατηγορεί τη FIFA ότι προσπαθεί να πουλήσει την ψυχή του ποδοσφαίρου. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πιο ισχυρών οργανισμών στο άθλημα βρίσκονται στο ναδίρ όλων των εποχών, με την UEFA να ισχυρίζεται ότι η FIFA υπονόμευσε την ακεραιότητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτόν τον μήνα, όταν παρενέβη για να ανατρέψει την κόκκινη κάρτα του επιθετικού των ΗΠΑ, Φαλορίν Μπαλογκάν, αφού ο Τραμπ τηλεφώνησε και ζήτησε από τον Ινφαντίνο να το πράξει.

«Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί που διέπουν το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να περάσουν», δήλωσε η UEFA για το σχέδιο της FFE.

«Η UEFA το παίρνει εξαιρετικά σοβαρά. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει κάθε εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος: πρωταθλήματα, σύλλογοι, παίκτες, οπαδοί, κυβερνήσεις και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το μέλλον του αθλήματος. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση – ειδικά με μηδενική διαφάνεια ως προς το ποιος κερδίζει οικονομικά. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι δουλειά της FIFA να το πουλήσει».

Είχε κρατήσει μυστικά τα σχέδια

Ο Ινφαντίνο είχε καταφέρει να κρατήσει τα σχέδια της FIFA μυστικά μέχρι που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά αναφορές για την πρόταση στους Times και τους Financial Times. Τα μέλη του συμβουλίου της FIFA φέρονται να εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση, καθώς είχαν αποκλειστεί από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Ινφαντίνο επιχειρεί να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της FIFA. Το 2018, συμφώνησε σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία με την ιαπωνική τράπεζα SoftBank για την παροχή 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδότηση για ένα διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ένα παγκόσμιο Nations League, αλλά δεν κατάφερε να λάβει επαρκή υποστήριξη, κυρίως λόγω της αντίθεσης της Ευρώπης. Η UEFA και οι σύλλογοι είναι και πάλι ενωμένοι ενάντια στα σχέδια της FIFA, αλλά ο Ινφαντίνο μπορεί να έχει αρκετή υποστήριξη από αλλού.

Στην ανακοίνωσή της, η FIFA ανέφερε ότι η νέα επιχείρηση θα της επιτρέψει να αυξήσει τη χρηματοδότηση που παρέχεται σε κάθε μία από τις ομοσπονδίες από 8 εκατομμύρια δολάρια σε 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ένα τεράστιο ποσό για την πλειοψηφία των 211 μελών της.

Η FIFA επέμεινε ότι θα διατηρούσε την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου και το διεθνές αγωνιστικό πρόγραμμα, αλλά στην πραγματικότητα, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στα εμπορικά της δικαιώματα θα υπέβαλε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε σημαντικές εξωτερικές πιέσεις. Οι επενδυτές θα μπορούσαν τελικά να αποκτήσουν σημαντική επιρροή στις αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρο το άθλημα, οδηγώντας σε φόβους ότι θα επιδιώξουν να διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο πιο τακτικά και να επιτρέψουν τη φιλοξενία του μόνο στις πιο επικερδείς αγορές, όπως οι ΗΠΑ. Η FIFA δήλωσε ότι θα «επιλέξει προσεκτικά μακροπρόθεσμους επενδυτές που θα αγοράσουν μειοψηφικά, μη ελέγχουσα συμμετοχή στην FFE – όλα τα καθαρά οφέλη της FFE θα επανεπενδυθούν στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως».

Ο Ινφαντίνο αναμένεται να επανεκλεγεί χωρίς αντίπαλο ως πρόεδρος του χρόνου, παρά την τεράστια διαμάχη που προκαλεί, αλλά σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA πρέπει να παραιτηθεί το 2031, αφού εκτίσει τρεις πλήρεις θητείες. Ωστόσο, οι Times ανέφεραν ότι ο Ινφαντίνο έχει φιλοδοξίες να υπηρετήσει ως πρόεδρος της νέας εμπορικής εταιρείας, κάτι που θα μπορούσε να του αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.