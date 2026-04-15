Η FIFA κινείται στο να ζητήσει απ’ τον Ντόναλντ Τραμπ την προσωρινή παύση των επιχειρήσεων της ICE κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ

Η ηγεσία της FIFA συζήτησε το ενδεχόμενο ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, να ζητήσει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την προσωρινή παύση των επιχειρήσεων της ICE κατά τη διάρκεια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βόρεια Αμερική, αναφέρει δημοσίευμα του The Athletic.

Ο Ινφαντίνο εμφανίστηκε θετικός στην ιδέα και φέρεται να σχεδίαζε ένα αίτημα «σε επίπεδο προέδρων» προς τον Τραμπ, ώστε να περιοριστεί η παρουσία και η δράση της ICE γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν το αίτημα υποβλήθηκε επισήμως, ούτε ποια θα ήταν η αντίδραση του Τραμπ και της αμερικανικής κυβέρνησης.

Κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η ICE έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της πολιτικής μαζικών απελάσεων που είχε εξαγγείλει προεκλογικά ενόψει των εκλογών του 2024. Πέρα από τις απελάσεις, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προκαλέσει και συγκρούσεις με διαδηλωτές, με χαρακτηριστικά περιστατικά τους θανάτους της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι νωρίτερα φέτος στη Μινεάπολη.

Ο εκτελών χρέη διευθυντή της ICE, Τοντ Λάιονς, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι πράκτορες της υπηρεσίας θα συμμετείχαν στα μέτρα ασφαλείας των αγώνων του φετινού τουρνουά, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της FIFA με τη συμμετοχή 48 ομάδων.

Μέλη του Κογκρέσου έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η παρουσία της ICE γύρω από τη διοργάνωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Παράλληλα, εργαζόμενοι στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες –όπου η εθνική ομάδα των ΗΠΑ θα δώσει δύο από τα τρία παιχνίδια της στη φάση των ομίλων– απείλησαν την περασμένη εβδομάδα με απεργία, εκφράζοντας παρόμοιες ανησυχίες.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αρκετές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, κυρίως από την Ευρώπη, έχουν επίσης εκφράσει προβληματισμό για την παρουσία πρακτόρων της ICE γύρω από τη διοργάνωση. Αρχικά, η FIFA θεωρούσε ότι θα ήταν αρκετός ο περιορισμός των επιχειρήσεων της ICE στις 11 πόλεις των ΗΠΑ που θα φιλοξενήσουν αγώνες.

Ωστόσο, καθώς οι μετακινήσεις των ομάδων επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας –με τη δημιουργία προπονητικών βάσεων σε πόλεις που δεν φιλοξενούν αγώνες– η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία πλέον επιθυμεί την πλήρη αναστολή των επιχειρήσεων της ICE σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο έχουν αναπτύξει μια σχέση που ενδέχεται να διευκολύνει την αποδοχή ενός τέτοιου αιτήματος. Η FIFA διατηρεί γραφεία στον Trump Tower στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε απονείμει στον Αμερικανό πρόεδρο το πρώτο βραβείο «FIFA Peace Prize» τον περασμένο Δεκέμβριο, στο περιθώριο της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πηγή: The Athletic