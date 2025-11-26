Η Lithos Digital στο πλευρό του αθλητή καράτε Γιάννη Καφούρου

Στη Lithos Digital αναπτυσσόμαστε μέσα από τις αξίες μας. Πιστεύουμε στην επιμονή, στη συνέπεια, στη δύναμη της προσωπικής προσπάθειας και στη σημασία της στήριξης ανθρώπων που ενσαρκώνουν τα παραπάνω στοιχεία. Για αυτό, επιλέξαμε να σταθούμε ως χορηγοί δίπλα στον καταξιωμένο αθλητή του shotokan karate Γιάννη Καφούρο, έναν άνθρωπο με μακρά και επιτυχημένη πορεία στον χώρο, που παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες, αποδεικνύει στην πράξη τη σημασία του να συνεχίζει κανείς να αγωνίζεται. Αυτή η πρωτοβουλία αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε δράσεις που απηχούν αξίες όπως η υπομονή, η πειθαρχία, το σθένος και η διάρκεια, έννοιες που αποτελούν θεμέλιο και της δικής μας εταιρικής κουλτούρας.

Ο αθλητισμός αποτελεί εξέχον παράδειγμα πειθαρχίας, αντοχής και ψυχικής δύναμης ενώ κατέχει σημαντικό ρόλο σε κάθε κοινωνία ήδη από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Στη Lithos Digital βλέπουμε στους αθλητές στοιχεία της δικής μας ομάδας: ανθρώπους που δουλεύουν με όρεξη και συνέπεια για κάτι μεγαλύτερο και με σκοπό τη συνεχή πρόοδο. Επιλέγουμε να επενδύσουμε σε συνεργασίες με ανθρώπινο υπόβαθρο, αξίες και προοπτική, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα στο ότι πρέπει να στηρίζουμε αυτούς που προσπαθούν και δη χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Η χορηγία μας στον Γιάννη Καφούρο αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης προσπαθειών που ευθυγραμμίζονται με το όραμά μας και την αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν σε ανθρώπους που επιδιώκουν την εξέλιξη.

Το κενό στην κρατική υποστήριξη και η πραγματικότητα των Ελλήνων αθλητών

Παρά τις ικανότητες και την αφοσίωσή τους, πολλοί Έλληνες αθλητές καλούνται να προχωρήσουν στην επαγγελματική τους πορεία χωρίς ουσιαστική κρατική υποστήριξη. Στην Ελλάδα, η ενίσχυση αφορά κυρίως όσους έχουν ήδη κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, ένας αθλητής δεν μπορεί να φτάσει στη διάκριση χωρίς να εξασφαλίσει πρώτα την απαραίτητη οικονομική, πρακτική και ηθική υποστήριξη. Για να προετοιμαστεί κατάλληλα, να προπονηθεί και να διαβιώσει, χρειάζονται πόροι, χρόνος, εξοπλισμός, συμμετοχές σε αγώνες αλλά και η δυνατότητα διαχείρισης απρόοπτων με κυριότερο τους τραυματισμούς και τη μετέπειτα αποκατάστασή τους.

Το παράδοξο είναι ξεκάθαρο και καταδεικνύει την αδυναμία της πολιτείας να παρέχει ουσιαστική μέριμνα στους αθλητές. Ο αθλητισμός σε επίπεδο πρωταθλητισμού απαιτεί αφοσίωση και πλήρη απασχόληση, αλλά ο αθλητής που προπονείται full-time δεν έχει οικονομική στήριξη. Συνεπώς, ο ίδιος θα πρέπει να εργαστεί εκτός αθλητισμού, κάτι που του στερεί πολύτιμο χρόνο και αντοχές για να προπονείται στο επίπεδο που απαιτείται. Ως αποτέλεσμα, πολλοί ταλαντούχοι αθλητές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το όνειρο του επαγγελματικού αθλητισμού επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά και πολλές φορές ψυχικά. Για εμάς, αυτό αποτελεί ένα πραγματικό κοινωνικό κενό και έναν ακόμη λόγο να προσφέρουμε εκεί όπου το σύστημα δεν επαρκεί.

Η αθλητική πορεία του Γιάννη Καφούρου, μια διαδρομή επιμονής και αντοχής

Ο Γιάννης Καφούρος ξεκίνησε να προπονείται στο καράτε το 1998, κατά την παιδική του ηλικία. Μεγαλώνοντας μέσα στον Αθλητικό Σύλλογο Παραδοσιακού Καράτε Πειραιά (ΕΛΟΚ 352), σημείωσε από μικρή ηλικία πολύ σημαντικές επιτυχίες έχοντας στεφθεί επαναλαμβανόμενα Κυπελλούχος και Πρωταθλητής Ελλάδος από την αναγνωρισμένη Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛΟΚ).

Το 2011 σταμάτησε τον πρωταθλητισμό, χωρίς όμως να απομακρυνθεί ποτέ από το άθλημα. Συνέχισε να προπονείται, παραμένοντας ενεργός, και τελικά, το 2023 πήρε μια απόφαση που λίγοι αθλητές τολμούν. Επέστρεψε στα αγωνιστικά τατάμι σε προχωρημένη ηλικία για τα δεδομένα του αθλήματος, στα 36 του χρόνια.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες του εγχειρήματος και το γεγονός ότι αγωνίζεται απέναντι σε ηλικιακά μικρότερους αθλητές, με την επιστροφή του πέτυχε σημαντικές διακρίσεις στην κατηγορία Kata Ανδρών. Από το 2023 έως και σήμερα έχει αναδειχθεί 3ος στο Κύπελλο Ελλάδος 2024, 3ος στο Κύπελλο Νοτίου Ελλάδος 2025, 4ος στο Κύπελλο Ελλάδoς 2025 και 3ος στο Κύπελλο Δυτικής Ελλάδoς 2025, και όλα αυτά μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό ρήξης πρόσθιου χιαστού που υπέστη στο Κύπελλο Ελλάδoς το 2024.

Ο αθλητής πίσω από τις διακρίσεις

Το ασίγαστο πάθος και η επιμονή του Γιάννη Καφούρου απέναντι στις δυσκολίες και τον χρόνο εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό από το υπόβαθρο του επαγγελματία και του ανθρώπου πίσω από τον αθλητή. Σήμερα, ο Γιάννης εργάζεται ως πυροσβέστης – διασώστης σε μεγάλη εγκατάσταση φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ολόκληρη η επαγγελματική του διαδρομή είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, καθώς στο παρελθόν έχει διατελέσει μισθοφόρος στρατιώτης στη Μέση Ανατολή και στέλεχος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (Ειδικές Δυνάμεις). Έχει ζήσει και εργαστεί σε 27 χώρες, έχοντας συναναστραφεί με ποικιλία πολιτισμών και κουβαλώντας εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια του αθλητισμού.

Οι αρετές του Γιάννη, η εμπειρία, η πειθαρχία, η αφοσίωση και η επιμονή του παρά τις δυσκολίες, είναι ακριβώς όσα μας εμπνέουν να σταθούμε δίπλα του. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται βαθιά με τη φιλοσοφία της Lithos Digital: να εξελίσσεσαι σταθερά, με στόχο, συνέπεια και αληθινές αξίες.

Η Lithos Digital θα βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στον Γιάννη Καφούρο σε αυτή τη νέα διαδρομή. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στο να εξασφαλίσει τις συνθήκες που χρειάζεται για να συνεχίσει να αγωνίζεται, να εξελίσσεται και να διεκδικεί τις διακρίσεις που αξίζει.

Η στήριξή μας σε αθλητές που αγωνίζονται χωρίς κρατική βοήθεια δεν είναι μια απλή εταιρική δράση, αλλά πολύ περισσότερο, ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας που μας υποδεικνύει να στεκόμαστε δίπλα σε προσπάθειες που βασίζονται στο πάθος, τη δύναμη και την αφοσίωση που απαιτούνται για να συνεχίσεις, ακόμη κι όταν η πορεία προς την επιτυχία είναι ανηφορική.