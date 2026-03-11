Θέμα ωρών η λύση της συνεργασίας του Βασίλη Σπανούλη με τη Μονακό

Η Μονακό φέρεται να έχει αποδεχθεί το αίτημα του Βασίλη Σπανούλη να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, αναφέρουν δημοσιεύματα και η επίσημη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας των δύο πλευρών είναι θέμα ωρών, ενώ οι «Μονεγάσκοι» δεν επηρεάστηκαν από την απουσία του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο και επικράτησαν εκτός έδρας της Ναντέρ με 88-83 στα ημιτελικά του θεσμού.

Στον τελικό η Μονακό θα αντιμετωπίσει τη Λε Μαν.

Ο Σπανούλης δεν είχε καθοδηγήσει την ομάδα και στο πρωτάθλημα απέναντι στην Σαλόν, με την απουσία του να αποδίδεται τότε σε προβλήματα υγείας. Σήμερα όμως έγινε γνωστό ότι η διοίκηση του συλλόγου αποδέχθηκε το αίτημά του για παραίτηση.

Την περασμένη σεζόν, ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε την ομάδα του Πριγκιπάτου μέχρι τον τελικό της Euroleague, ωστόσο η φετινή χρονιά εξελίχθηκε ιδιαίτερα δύσκολα για τον σύλλογο.

Τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου αποτέλεσαν επανειλημμένα θέμα στις συνεντεύξεις Τύπου, με τον Έλληνα προπονητή να αναφέρεται δημόσια στη σοβαρότητα της κατάστασης.

Αυτή τη στιγμή η Μονακό βρίσκεται στις θέσεις 9-10 της βαθμολογίας της Euroleague, έχοντας καταφέρει να σημειώσει μόλις μία νίκη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της διοργάνωσης.

Πηγή: Ertnews