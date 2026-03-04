Θεσσαλονίκη: Επέστρεψε από Άμπου Ντάμπι η Κ18 του Άρη – Συγκίνηση και χαμόγελα από γονείς και φίλους – Δείτε βίντεο

Επέστρεψε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης (4/3) στη Θεσσαλονίκη, η αποστολή της Κ18 μπάσκετ του Άρη που είχε αποκλειστεί στο Άμπου Ντάμπι λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Γονείς, συγγενείς και φίλοι, που όλες αυτές τις ημέρες βίωναν δραματικές ώρες αγωνίας, υποδέχθηκαν τους αθλητές με αγκαλιές, δάκρυα και πλατιά χαμόγελα, ανακουφισμένοι για το αίσιο τέλος της κατάστασης, όπως μεταδίδει η voria.gr.

Η αποστολή της Κ18 βρέθηκε στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ για το προκριματικό τουρνουά του EuroLeague NextGen.

Ο αγώνας του Σαββάτου διεκόπη έπειτα από χτυπήματα του στην πόλη, με τους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο να μεταφέρονται σε ξενοδοχείο, όπου παρέμειναν όλες αυτές τις ημέρες. Η ομάδα επέστρεψε τελικά χθες στην Κωνσταντινούπολη με πτήση τσάρτερ κατόπιν ενεργειών της Ευρωλίγκα και από εκεί με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη μετά από πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης.

Στο Άμπου Ντάμπι παραμένουν περίπου 13 γονείς και συνοδοί αθλητών και, σύμφωνα με εκπροσώπους της κυβέρνησης, του ΑΣ Άρης και της ΚΑΕ Άρης, γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να επιστρέψουν ασφαλείς στην Ελλάδα.