Θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ 8 παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τυνησίας

Σοκ και αναταραχή επικρατεί στα παρασκήνια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς οκτώ ποδοσφαιριστές της Εθνικής Τυνησίας, ορισμένοι εκ των οποίων αγωνίζονται στα γήπεδα της Μεγάλης Βρετανίας, βρέθηκαν θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ.

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Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Daily Mail Sport, στα δείγματα των οκτώ διεθνών, ανιχνεύθηκαν ίχνη της απαγορευμένης ουσίας που ονομάζεται κλενβουτερόλη (clenbuterol).

Οι αρχές που έκαναν τις εξετάσεις, αναφέρουν πως σύμφωνα με τα στοιχεία, μάλλον δεν πρόκειται για εσκεμμένη φαρμακοδιέγερση, αλλά για μαζική τροφική δηλητηρίαση από μολυσμένο κρέας που κατανάλωσε η αποστολή, στο προπονητικό της κέντρο στο Μεξικό.

Πρώτο κρούσμα ντόπινγκ λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: Θετική σε απαγορευμένες ουσίες η Ιταλίδα Ρεμπέκα Πάσλερ

Drug testers find traces of banned bodybuilding substance in EIGHT Tunisia players’ tests at the World Cup ‘from contaminated meat’ in Mexico – where England are flying in their own chefs https://t.co/YaTqcNvQRC Υπουργείο Αθλητισμού: Πρόστιμο στην Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για οκτώ κρούσματα ντόπινγκ μέσα σε ένα χρόνο — Daily Mail (@DailyMail) July 3, 2026



Οι σύλλογοι των παικτών έχουν ήδη ενημερωθεί για το συμβάν, όμως με τα τωρινά δεδομένα, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να επιβληθούν ποινές ή περαιτέρω κυρώσεις.

Το χρονικό ενός προδιαγεγραμμένου εφιάλτη

Η αποκάλυψη των θετικών δειγμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων έφταναν σταδιακά κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, έρχεται να δώσει το τελειωτικό χτύπημα σε μια ούτως ή άλλως καταστροφική παρουσία της Τυνησίας στα γήπεδα του Μουντιάλ.

Η αφρικανική ομάδα, γνώρισε τρεις διαδοχικές βαριές ήττες:

5-1 από τη Σουηδία

4-0 από την Ιαπωνία (21 Ιουνίου)

3-1 από την Ολλανδία (26 Ιουνίου)

Μάλιστα, αμέσως μετά τη συντριβή της πρεμιέρας από τους Σουηδούς, η Τυνησία έγραψε ιστορία με αρνητικό πρόσημο, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, που απέλυσε τον προπονητή της μετά από μόλις ένα ματς, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου στον γνώριμό μας από τον πάγκο των Νότιγχαμ Φόρεστ και Κάρντιφ, Σαμπρί Λαμουσί.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Tunisia’s disastrous World Cup campaign has been hit by another twist. 💉🇹🇳 Eight players have tested positive in doping tests for clenbuterol, including several based in the UK. However, investigators believe the results were caused by contaminated meat… pic.twitter.com/50OxrLxKxB — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 3, 2026

Η «μάστιγα» της κλενβουτερόλης στο Μεξικό

Η κλενβουτερόλη είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο του bodybuilding για τη μείωση του λίπους και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, ενώ παράλληλα διαστέλλει τους αεραγωγούς των πνευμόνων.

Το Μεξικό έχει βεβαρυμένο ιστορικό με τη συγκεκριμένη ουσία, καθώς χρησιμοποιείται παράνομα ως αυξητικός παράγοντας για την ταχύτερη πάχυνση των βοοειδών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αθλητές πέφτουν θύματα του εγχώριου κρέατος:

Gold Cup 2011: Πέντε Μεξικανοί διεθνείς βρέθηκαν θετικοί και αποκλείστηκαν, για να απαλλαγούν τελικά όταν ο WADA δέχθηκε ότι επρόκειτο για μολυσμένο φαγητό.

Μουντιάλ Κ-17 (2011): Το απόλυτο χάος. 109 ποδοσφαιριστές βρέθηκαν θετικοί στην κλενβουτερόλη. Η FIFA και ο WADA, αρχειοθέτησαν τις υποθέσεις λόγω των αδιαμφισβήτητων στοιχείων για μαζική τροφική μόλυνση. Το Μεξικό, που κατέκτησε τότε το τρόπαιο, είχε γλιτώσει επειδή η ομοσπονδία του είχε επιβάλει έγκαιρα αυστηρή δίαιτα μόνο με ψάρια και λαχανικά.

Βάσει της οδηγίας του WADA από το 2022, αν η συγκέντρωση της ουσίας είναι κάτω από 5 ng/mL, το δείγμα καταγράφεται ως «Άτυπο Εύρημα» (ATF). Αμέσως ξεκινά έρευνα και εφόσον στοιχειοθετηθεί ότι ευθύνεται το κρέας, ο αθλητής απαλλάσσεται πανηγυρικά.

Σε κατάσταση συναγερμού η Αγγλία: Πετάει με δικούς της σεφ

Η είδηση έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις υπόλοιπες αποστολές. Η Εθνική Αγγλίας ταξιδεύει σήμερα για την Πόλη του Μεξικού, όπου θα αντιμετωπίσει τους συνδιοργανωτές για τη φάση των «16».

Για να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα ανάλογου φιάσκου, η αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA), εφαρμόζει πιστά το δικό της πρωτόκολλο ασφαλείας: η αποστολή συνοδεύεται από δικούς της σεφ, ενώ όλα τα τρόφιμα και οι πρώτες ύλες περνούν από εξονυχιστικούς ελέγχους πριν φτάσουν στο πιάτο των παικτών.

Μέχρι στιγμής, η FIFA έχει αρνηθεί να προβεί σε οποιοδήποτε επίσημο σχόλιο, ενώ η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τυνησίας, δεν έχει ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για τοποθέτηση.

Πηγή: Daily Mail