Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο Μάριος Οικονόμου

Απέραντη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών έπειτα από το σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με μηχανή στα Ιωάννινα το Σάββατο 23 Μαΐου.

Ο πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης του.

Tο ατύχημα σημειώθηκε στις 12:50 το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5) στην είσοδο του νοσοκομείου Χατζηκώστα, όταν οδηγός επιχείρησε να κάνει αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μηχανή του ποδοσφαιριστή. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».

Ποιος ήταν ο Μάριος Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου (6 Οκτωβρίου 1992 – 1 Ιουνίου 2026) ήταν Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν ως αμυντικός.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την ερασιτεχνική ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα και το 2011 εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα του ηπειρωτικού συλλόγου όπου και παρέμεινε επί μία διετία.

Το 2013 αποχώρησε για να συνεχίσει την καριέρα του στην ιταλική Κάλιαρι, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε μόλις σε έναν αγώνα πρωταθλήματος. Την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι του 2014 αποκτήθηκε από την Μπολόνια, όπου στα τρία πρώτα χρόνια παραμονής του εκεί συμπλήρωσε 71 συμμετοχές πρωταθλήματος και 4 τέρματα. Το καλοκαίρι του 2017 παραχωρήθηκε ως δανεικός για έναν χρόνο στη ΣΠΑΛ, για να ακολουθήσει νέος δανεισμός στην Μπάρι για το δεύτερο μισό της περιόδου 2017-18. Το καλοκαίρι του 2018 πήγε ως δανεικός στην ΑΕΚ, η οποία τον Ιανουάριο του 2019 τον απέκτησε με μεταγραφή. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 2020, η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού, έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ.

ΣΣτις 24 Μαρτίου 2016 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Ελλάδα με προπονητή τον Μίχαελ Σκίμπε, στην εντός έδρας φιλική αναμέτρηση εναντίον του Μαυροβουνίου (2-1), όπου πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Κώστα Μανωλά.

Το 2012 υπήρξε διεθνής και με την Ελπίδων (Κ-21).