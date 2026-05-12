Θρήνος στο NBA: Πέθανε ξαφνικά ο Μπράντον Κλαρκ – Ήταν μόλις 29 ετών

Πέθανε σε ηλικία μόλις 29 ετών ο παίκτης του NBA Μπράντον Κλαρκ, φόργουορντ των Γκρίζλις, όπως έκανε γνωστό η ομάδα του μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ», ανέφεραν οι Γκρίζλις.

«Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επίδραση στον οργανισμό και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» προσθέτουν.

Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.