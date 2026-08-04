Θρήνος στο UFC: Πέθανε στον ύπνο του ο 34χρονος αθλητής Άλαν Νασιμέντο

Θρήνο στον χώρο των πολεμικών τεχνών προκάλεσε ο θάνατος του αθλητή του UFC, Άλαν Νασιμέντο. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος πέθανε στον ύπνο του καθώς υπέστη ανακοπή.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του UFC παρότι οι διασώστες έσπευσαν άμεσα για να τον βοηθήσουν, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν τον επανέφεραν στη ζωή.

Ο Νασιμέντο αγωνιζόταν στην κατηγορία flyweight.

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Η ανακοίνωση του UFC

«Το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου ο αγαπητός μας flyweight μαχητής, Άλαν Νασιμέντο, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί πιθανότατα ανακοπή κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας που έσπευσε στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στρέφονται στην οικογένεια, τους φίλους, τους συναθλητές και τα αγαπημένα πρόσωπα του Άλαν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», έγραψε στην ανακοίνωσή του το UFC.

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This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene. Our thoughts and deepest… pic.twitter.com/vlaBaBOyJr — UFC (@ufc) August 3, 2026

Ο Νασιμέντο είχε ρεκόρ 22-7 στο MMA και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους του αθλήματος, αλλά και στους συναθλητές τους, ενώ τον έδενε στενή φιλία με τον πρωταθλητή του UFC, Τσαρλς Ολιβέιρα.