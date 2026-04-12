Θρίαμβος της Εθνικής Πόλο: Νίκησε 15-13 στα πέναλτι την Ισπανία με ανατροπή

Θρίαμβος της εθνικής Ελλάδας στο πόλο. Νίκησε 15-13 την Ισπανία στη διαδικασία των πέναλτι και ενώ η κανονική διάρκεια του αγώνα ήταν 11-11. Μάλιστα, η νίκη ήρθε με ανατροπή και εκπληκτικό Τζωρτζάτο, ο οποίος απόκρουσε δύο πέναλτι στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη, στο τρίτο και τελευταίο της παιχνίδι για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup.

Η Ισπανία πάντως εξασφάλισε την πρώτη θέση του ομίλου, με την εθνική μας να περιμένει τον αγώνα Ουγγαρία-Ιταλία για να μάθει την τελική της θέση.

Η εθνική δεν ξεκίνησε καλά και βρέθηκε τρία γκολ πίσω (Ασένσιο, Σαρανούγια και πέναλτι του Μπιελ), πριν σκοράρει με τον Αργυρόπουλο για να κλείσει το σκορ σε 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο ίδιος μείωσε (3-2) με πέναλτι, πριν ο Βαγγέλης Πούρος ισοφαρίσει σε 3-3, αφού σε φάση πριν, το δοκάρι…σταμάτησε την μπάλα σε σουτ του Καλογερόπουλου. Ήταν όμως εκείνος που έδωσε πρώτη φορά προβάδισμα στην Ελλάδα (3-4), το οποίο διεύρυνε (3-5) με το τρίτο προσωπικό του ο Αργυρόπουλος. Οι Ισπανοί όμως που είχαν μείνει χωρίς γκολ για εννέα λεπτά, ισοφάρισαν πριν τελειώσει το οκτάλεπτο, με τους Μπιελ και Σαναχούγια.

Εκ νέου προβάδισμα (5-6) για την εθνική μας με τον Πούρο στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου. Στο δοκάρι…έστειλε ο Καμπάνιας τη μπάλα σε εκτέλεση πέναλτι. Ο Αργυρόπουλος-με το 4ο γκολ του- άνοιξε (5-7) τις αποστάσεις στο σκορ, αλλά ο Καμπάνιας, από την περιφέρεια μείωσε (6-7) και ο Βαλς ισοφάρισε (2-2). Όμως μισό λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, η εθνική μας Ελλάδα πήρε ξανά προβάδισμα με τον Σκουμπάκη, προβάδισμα που διατήρησε ο Τζωρτζάτος με απόκρουση στην τελευταία φάση.

Ο Μπιελ ήταν εκείνος που με δύο γκολ…γύρισε το σκορ (9-8) για τους Ισπανούς στην αρχή του τελευταίου οκταλέπτου. Άμεση η απάντηση, ο Πούρος ισοφάρισε (9-9) και ο Γαρδίκας επανέφερε την Ελλάδα μπροστά (9-10). Ο Σαραχούγια ισοφάρισε (10-10) 2:49 πριν τη λήξη και ο Ντάουρα έδωσε προβάδισμα (11-10) στους Ισπανούς 1:57 πριν το τέλος. Όμως την τελευταία …λέξη είπε ο Κάκαρης, ισοφαρίζοντας (11-11), 11 δευτερόλεπτα για το τέλος, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι.