Ιαπωνία – Σουηδία 1-1: Οι Σκανδιναβοί πήραν τον βαθμό και προκρίθηκαν στους «32»

Η Ιαπωνία και η Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στην τελευταία αγωνιστική του έκτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το αποτέλεσμα κράτησε την Ιαπωνία στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ολλανδία, και έδωσε στη Σουηδία τον βαθμό που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει την πρόκριση στους «32».

Η Σουηδία απείλησε πρώτη στο 6ο λεπτό. Οι Σκανδιναβοί συνδυάστηκαν όμορφα έξω από την περιοχή, όμως ο Σουζούκι μπλόκαρε το σουτ του Μπέρνχαρντσον από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η Ιαπωνία πήρε σταδιακά μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε να δημιουργήσει κινδύνους. Στο 21΄, ο Μαέντα έπιασε κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 40΄, ο Ζέτερστρομ μπλόκαρε χωρίς δυσκολία το σουτ του Σουγκαβάρα. Πέντε λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας της Σουηδίας κράτησε το 0-0 με εντυπωσιακή απόκρουση στο πλασέ του Νακαμούρα, στην καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου.

Η Ιαπωνία προηγήθηκε, η Σουηδία απάντησε άμεσα

Η Ιαπωνία μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 56΄, οι Ασιάτες άνοιξαν το σκορ με ωραία ομαδική προσπάθεια. Ο Ντόαν έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Μαέντα και εκείνος τελείωσε σωστά τη φάση για το 1-0.

Η Σουηδία αντέδρασε γρήγορα και ισοφάρισε στο 62΄. Ο Ελάνγκα σκόραρε με δυνατό σουτ από τη γωνία της μεγάλης περιοχής και διαμόρφωσε το 1-1.

Μετά την ισοφάριση, η ομάδα του Πότερ ανέβασε την πίεσή της και έψαξε την ανατροπή. Ο Σουζούκι σταμάτησε το πλασέ του Ίσακ από το ύψος της περιοχής και κράτησε την Ιαπωνία όρθια.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε μετά το διάλειμμα ενυδάτωσης. Οι δύο ομάδες είχαν λιγότερες καθαρές ευκαιρίες, όμως η Σουηδία απείλησε ξανά στις καθυστερήσεις. Στο 90΄+3΄, ο Σουζούκι απέκρουσε εντυπωσιακά την προσπάθεια του Ελάνγκα και στη συνέχεια σταμάτησε και την κεφαλιά του Ίσακ.

Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος και διαμόρφωσε τα δεδομένα στον έκτο όμιλο. Η Ιαπωνία ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση, ενώ η Σουηδία πήρε τον βαθμό που της έδωσε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Γκολ: 56΄ Μαέντα / 62΄ Ελάνγκα

Κίτρινες κάρτες: 77΄ Τανιγκούτσι / 32΄ Χιέν, 85΄ Γιόκερες

Κόκκινη κάρτα: –

Δοκάρι: –

Ιαπωνία (Χατζίμε Μοριγιάσου): Σουζούκι, Σέκο (75΄ Ουατανάμπι), Ιτακούρα, Ίτο, Σουγκαβάρα, Νακαμούρα (75΄ Ναγκατόμο), Καμάντα, Τανάκα, Μαέντα, Ντόαν (67΄ Ίτο), Ουέντα (66΄ Ογκάβα)

Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Ζέτερστρομ, Λαγκερμπιέλκε, Χιέν (37΄ Μπέργκβαϊλ), Λίντελοφ, Μπέρνχαρντσον (65΄ Σβένσον), Γκούντμουντσον, Αγιάρι, Στρουντ (75΄ Σέμα), Ελάνγκα, Γιόκερες, Ίσακ