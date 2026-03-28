Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Ήμασταν αργοί στη μεταφορά και αρκετά μονότονοι»

Μετά την άσχημη εμφάνιση της Εθνικής ποδοσφαίρου στο φιλικό με την Παραγουάη και την ήττα με 0-1 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραδέχθηκε την κακή εικόνα της ομάδας του, ενώ τόνισε ότι τα φιλικά παιχνίδια αποτελούν τρόπο βελτίωσης και διόρθωσης των αδυναμιών της ομάδας.

«Άσφαιρη» η Εθνική, έχασε με 0-1 στο φιλικό με την Παραγουάη

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, στάθηκε επίσης στον τρόπο παιχνιδιού που δεν ταίριαζε στην ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά και στη χρησιμοποίηση του Ανδρέα Τετέι σε θέση πλάγιου επιθετικού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

«Θα έχουν και οι αντίπαλοι καλούς ποδοσφαιριστές που θα απειλούν σε ορισμένες στιγμές. Αυτό που θέλουμε να δούμε στα φιλικά είναι κατά πόσο βελτιώνεται ο τρόπος του δικού μας παιχνιδιού και να διορθωθούν οι αδυναμίες που μπορεί να παρουσιάζονται όσον αφορά το δικό μας στυλ.

Δεν είναι το ταλέντο, ταλέντο έχουμε, αλλά η αντίληψη καταστάσεων μέσα στο ματς. Να εκφράσουν οι παίκτες το ταλέντο τους στους χώρους που πρέπει. Ήμασταν αργοί στη μεταφορά της μπάλας και μονότονοι και αλλαγή κατεύθυνσης στην επίθεση. Ο αντίπαλος αμυνόταν καλά και δεν βρίσκαμε επιλογές σε σημεία που οι παίκτες θα ήταν πιο επικίνδυνοι».

Για τη συμμετοχή του Ανδρέα Τετέη στο αριστερό άκρο της επίθεσης: «Ο Τετέι είναι καλός επιθετικός, η βασική του θέση είναι φορ, αλλά σ αυτά τα παιχνίδια θα ήθελα να τον δω και στις δύο θέσεις. Μία μπορεί να είναι αριστερό εξτρέμ που έπαιξε για μισή ώρα.

Ορισμένα πράγματα που θέλαμε να κάνουμε στα φιλικά ήταν να δούμε και τον ίδιο σ’ αυτή τη θέση που έπαιζε στο παρελθόν και αν μπορεί να μας δώσει ορισμένες επιλογές».