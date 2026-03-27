Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Στις μικρομεσαίες ομάδες θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερο ελληνικό στοιχείο»

Στο ζήτημα της περιορισμένης παρουσίας Ελλήνων ποδοσφαιριστών στις «μικρομεσαίες» ομάδες της Super League στάθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του φιλικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Παραγουάη την Παρασκευή (27/3). Ο ομοσπονδιακός τεχνικός συνέδεσε το συγκεκριμένο πρόβλημα με τον άμεσο αντίκτυπο που έχει στη «δεξαμενή» επιλογών της γαλανόλευκης.

Παράλληλα, ο προπονητής της Εθνικής αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των φιλικών αγώνων ως εργαλείο προετοιμασίας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Σωτήρης Κοντούρης να ενισχύσει την Εθνική Ελπίδων. Την ίδια ώρα, στάθηκε και στην αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου, επισημαίνοντας το κενό που αφήνει στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου:

–Για το διάστημα αυτό με τα φιλικά: «Είχαμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμένοι ότι θα τα καταφέρναμε. Υπάρχει και μία απογοήτευση που θα πρέπει να διαχειριστούμε. Τώρα είμαστε μπροστά σε φιλικά και δεν σας κρύβω ότι δεν είναι η ίδια αίσθηση. Τα παιχνίδια αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την επόμενη διοργάνωση, που θα είναι πρόκληση.

Έχουμε αρκετά νέα ομάδα που θα αποκτήσει την εμπειρία με τον χρόνο. Θα έχουμε περισσότερο εγωισμό και συγκέντρωση για τα επόμενα παιχνίδια. Να δώσουμε χρόνο σε όλους τους ποδοσφαιριστές και ίσως χρόνο για να διευρύνουμε λίγο το ρόστερ με παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και που δεν έχουν τόσες παραστάσεις. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από την άλλη οι παίκτες μου έχουν πολύ καλή διάθεση όταν έρχονται στην Εθνική».

–Για τον Κοντούρη: «Είναι ένα καινούργιο πρόσωπο που φέτος νομίζω ότι έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Νεαρός σε ηλικία. Είναι μέρος των μικρών ομάδων σε νεαρότερες ηλικίες, είναι σε θέση που μπορεί να ενισχύσει μελλοντικά την Εθνική και γι’ αυτό τον καλέσαμε. Πάντα με ένα σκεπτικό ότι πρωτίστως από τα παιχνίδια που έχει μπει, θέλω να μπει στο σκεπτικό της Εθνικής ομάδας και θα του δώσει μια ώθηση. Έχουν μια μεγάλη πρόκληση με τη Γερμανία. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ενισχύσει τη Γερμανία».

–Για τον Μάνταλο: «Κενό θα αφήσει ο Πέτρος. Έχει κάνει πάνω από 70 παιχνίδια στην Εθνική. Ο Πέτρος ως παίκτης και προσωπικότητα βοηθούσε πάρα πολύ στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Ο ίδιος θεώρησε – για λόγους που εγώ μπορώ να καταλάβω – ότι ήρθε ο καιρός να σταματήσει. Να του ευχηθώ καλή συνέχεια. Με τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και χρειάζονται και οι έμπειροι παίκτες».

Για το υλικό που έχει στη διάθεσή του: «Στο ελληνικό Πρωτάθλημα λείπει το ελληνικό στοιχείο από ομάδες που θα μπορούσαν να μας δώσουν λίγο παραπάνω βοήθεια. Θα ήμουν ενδεχομένως πιο άνετος εάν και στις μικρομεσαίες ομάδες θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερο ελληνικό στοιχείο».

Ρότα: «Θα βελτιώσουμε τα λάθη μας»

Ο Λάζαρος Ρότα εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας ενόψει του φιλικού της Παρασκευής (27/3) με την Παραγουάη στο «Γ. Καραϊσκάκης», υπογραμμίζοντας πως στο γκρουπ της «γαλανόλευκης» υπάρχει χρόνος για αυτοκριτική, ώστε να βελτιώσει η ομάδα τα λάθη της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λάζαρος Ρότα στη συνέντευξη Τύπου:

–Για το κλίμα στην ομάδα και τους νέους στόχους: «Όπως έχω πει και στο παρελθόν κάθε παιχνίδι είναι υποχρέωση και ευθύνη. Όλοι οι παίκτες έχουν σοβαρότητα, θέλουν να προπονηθούν στο 100% και πάντα με αφοσίωση στο πλάνο του προπονητή».

–Για το ότι απουσιάζουν από το Μουντιάλ: «Η απογοήτευση είναι μια πραγματικότητα που μας βαραίνει, αλλά μας δίνει και το δικαίωμα της αυτοκριτικής. Σε αυτό το επίπεδο οι ισορροπίες είναι λεπτές και η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Είμαι σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας».