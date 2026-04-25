«Ιδανική αυτόχειρας» η Ρεάλ Μαδρίτης: Ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις από την Μπέτις αφήνοντας τις τελευταίες της ελπίδες για τον τίτλο

Το γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ απ’ το 17ο λεπτό φάνηκε να αρκεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης για να φύγει νικήτρια απ’ το «La Cartuja» απέναντι στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν είχε… αντίθετη άποψη και με ένα εξαιρετικό τέρμα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής της LaLiga.

Αποτέλεσμα… καταδικαστικό πλέον για τους Μαδριλένους, αφού έμειναν στο -8 απ’ την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία θα έχει την ευκαιρία το Σάβατο (25/4) με διπλό στη Μαδρίτη επί της Χετάφε να «ξεφύγει» στο +11 και να «τελειώσει» μια και καλή την υπόθεση τίτλος, πριν φτάσουν καν οι δύο ομάδες στο “clasico” της 10ης Μαΐου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής στη LaLiga:

Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (90’+4′ Μπεγερίν – 17′ Βινίσιους Τζούνιορ)

Αλαβές-Μαγιόρκα 25/04

Χετάφε-Μπαρτσελόνα 25/04

Βαλένθια-Τζιρόνα 25/04

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 25/04

Ράγιο Βαγεκάνο-Σοσιεδάδ 26/04

Οβιέδο-Έλτσε 26/04

Οσασούνα-Σεβίλη 26/04

Βιγιαρεάλ-Θέλτα 26/04

Εσπανιολ-Λεβάντε 27/04

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)