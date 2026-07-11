«Ιπτάμενος» Τεντόγλου: Πρώτος στο Diamond League με άλμα στα 8,61μ. – Κορυφαία επίδοση στον κόσμο και μια ανάσα από το πανελλήνιο ρεκόρ – BINTEO

Με άλμα στα 8,61 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο Diamond League του Μονακό, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση της χρονιάς παγκοσμίως και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.

Η συγκεκριμένη επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου είναι η καλύτερη για φέτος στον κόσμο, δίνοντάς του την πρώτη θέση σε αυτό το μίτινγκ, όπου ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Ο πρωταθλητής της χώρας μας στη δεύτερη προσπάθεια πήδηξε στα 8,52μ, όμως για πολλοστή φορά κράτησε το καλύτερο για το τέλος, κάνοντας άλμα στα 8,61μ. Δεύτερος κατετάγη ο Γουέιν Πίνοκ με προσπάθεια στα 8.39μ., ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Χόρχε Οντελίν με άλμα στα 8.38μ.

Ο Τεντόγλου «άγγιξε» το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κατέχει ο Λούης Τσάτουμας με 8,66μ. από τις 2 Ιουνίου του 2007, όμως μοιάζει πολύ πιθανό κάποια στιγμή, να ξεπεράσει αυτή την επίδοση στο εγγύς μέλλον.

Δείτε το εντυπωσιακό άλμα του Μίλτου Τεντόγλου: