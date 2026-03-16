Αθλητικά

Ιράν: Η αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου απέσυρε το αίτημα ασύλου και επιστρέφει στην Τεχεράνη – Αναφορές για «εκφοβισμό» και «απειλές»

Ιράν: Η αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου απέσυρε το αίτημα ασύλου και επιστρέφει στην Τεχεράνη – Αναφορές για «εκφοβισμό» και «απειλές»

Δραματική τροπή λαμβάνει η υπόθεση των επτά παικτριών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία.

Η αρχηγός της ομάδας, η 34χρονη Ζάχρα Γκανμπάρι, απέσυρε το αίτημά της, και έγινε το τελευταίο μέλος μιας ομάδας πέντε αθλητριών που επιλέγουν την επιστροφή στη χώρα τους, εν μέσω σοβαρών καταγγελιών ότι οι οικογένειές τους βρίσκονται σε θανάσιμο κίνδυνο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε την Κυριακή ότι η Γκανμπάρι «επιστρέφει στην αγκαλιά της πατρίδας».

Η σκοτεινή πραγματικότητα

Ωστόσο, η πραγματικότητα πίσω από την απόφαση φαίνεται να είναι πολύ πιο σκοτεινή, αναφέρει η New York Post.

Η Σίβα Αμινί, εξόριστη πρώην παίκτρια, κατήγγειλε μέσω του X ότι η επιστροφή είναι αποτέλεσμα «έντονης και συστηματικής πίεσης» από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν.


«Αρκετές από τις παίκτριες αποφάσισαν να επιστρέψουν επειδή οι απειλές κατά των οικογενειών τους έγιναν ανυπόφορες και ο εκφοβισμός ήταν ανελέητος», ανέφερε.

Οικογένειες ως όμηροι

Η Τίνα Κορντροστάμι, δημοτική σύμβουλος στην αυστραλιανή πόλη Ράιντ, προχώρησε σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τους συγγενείς των αθλητριών ως μοχλό πίεσης.

«Γνωρίζω ότι έχουν ακόμη και συλληφθεί οικογένειες. Γνωρίζω ότι μέλη οικογενειών αγνοούνται», είπε.


Η ίδια πρόσθεσε με νόημα: «Ένα πράγμα που θα ήθελα πραγματικά να καταλάβει ο κόσμος στη Δύση είναι ότι οι Ιρανοί εντός της χώρας έχουν με πολλούς τρόπους εγκαταλείψει τις ελπίδες τους στη Δύση και βασίζονται μόνο ο ένας στον άλλον για να επιβιώσουν από αυτό το καθεστώς. Ανησυχούμε πολύ για αυτές. Γνωρίζουμε ως γεγονός ότι δεν θα είναι ασφαλείς».

Το τίμημα της ανυπακοής

Η περιπέτεια των αθλητριών ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του Ασιατικού Κυπέλλου Γυναικών, όταν αρνήθηκαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν, την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυαν πλήγματα κατά της Τεχεράνης.

Η κίνηση αυτή τις στιγμάτισε ως «προδότριες» στα μάτια του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ, δήλωσε το Σάββατο ότι στις παίκτριες «δόθηκαν επανειλημμένες ευκαιρίες να συζητήσουν τις επιλογές τους», αλλά τελικά βρέθηκαν αντιμέτωπες με «απίστευτα δύσκολες αποφάσεις».

 

Πηγή enikos.gr

Σχετικά Άρθρα