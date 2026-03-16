Ιράν: Η αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου απέσυρε το αίτημα ασύλου και επιστρέφει στην Τεχεράνη – Αναφορές για «εκφοβισμό» και «απειλές»

Δραματική τροπή λαμβάνει η υπόθεση των επτά παικτριών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν που ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία.

Η αρχηγός της ομάδας, η 34χρονη Ζάχρα Γκανμπάρι, απέσυρε το αίτημά της, και έγινε το τελευταίο μέλος μιας ομάδας πέντε αθλητριών που επιλέγουν την επιστροφή στη χώρα τους, εν μέσω σοβαρών καταγγελιών ότι οι οικογένειές τους βρίσκονται σε θανάσιμο κίνδυνο.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε την Κυριακή ότι η Γκανμπάρι «επιστρέφει στην αγκαλιά της πατρίδας».

Η σκοτεινή πραγματικότητα

Ωστόσο, η πραγματικότητα πίσω από την απόφαση φαίνεται να είναι πολύ πιο σκοτεινή, αναφέρει η New York Post.

Η Σίβα Αμινί, εξόριστη πρώην παίκτρια, κατήγγειλε μέσω του X ότι η επιστροφή είναι αποτέλεσμα «έντονης και συστηματικής πίεσης» από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν.

According to information I received from Australia, the Iranian Football Federation, working with the Islamic Revolutionary Guard IRGC, has placed intense and systematic pressure on the players’ families in Iran.

According to information I received from Australia, the Iranian Football Federation, working with the Islamic Revolutionary Guard IRGC, has placed intense and systematic pressure on the players' families in Iran.

They have even targeted the family of Zahra Ghanbari. Despite the… pic.twitter.com/bwMlbH1JFy — Shiva Amini 🗽⚽️ (@Shiva_amini_11) March 15, 2026



«Αρκετές από τις παίκτριες αποφάσισαν να επιστρέψουν επειδή οι απειλές κατά των οικογενειών τους έγιναν ανυπόφορες και ο εκφοβισμός ήταν ανελέητος», ανέφερε.

Former Iranian National Soccer player Shiva Amini, who was forced to leave the country after she didn’t wear a hijab while playing soccer, broke down in tears while sharing the heartbreak of losing her father. 💔 pic.twitter.com/PMpkPZP6Eb — New York Post (@nypost) March 12, 2026

Οικογένειες ως όμηροι

Η Τίνα Κορντροστάμι, δημοτική σύμβουλος στην αυστραλιανή πόλη Ράιντ, προχώρησε σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τους συγγενείς των αθλητριών ως μοχλό πίεσης.

«Γνωρίζω ότι έχουν ακόμη και συλληφθεί οικογένειες. Γνωρίζω ότι μέλη οικογενειών αγνοούνται», είπε.

🚨 BREAKING: All but three members of Iran’s women’s soccer team have reportedly returned to Iran after alleged threats from the regime against them and their families, according to Australia city councillor Tina Kordrostami.pic.twitter.com/UzBYVB20o4 — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 14, 2026



Η ίδια πρόσθεσε με νόημα: «Ένα πράγμα που θα ήθελα πραγματικά να καταλάβει ο κόσμος στη Δύση είναι ότι οι Ιρανοί εντός της χώρας έχουν με πολλούς τρόπους εγκαταλείψει τις ελπίδες τους στη Δύση και βασίζονται μόνο ο ένας στον άλλον για να επιβιώσουν από αυτό το καθεστώς. Ανησυχούμε πολύ για αυτές. Γνωρίζουμε ως γεγονός ότι δεν θα είναι ασφαλείς».

Το τίμημα της ανυπακοής

Η περιπέτεια των αθλητριών ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του Ασιατικού Κυπέλλου Γυναικών, όταν αρνήθηκαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν, την ώρα που ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυαν πλήγματα κατά της Τεχεράνης.

Η κίνηση αυτή τις στιγμάτισε ως «προδότριες» στα μάτια του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ, δήλωσε το Σάββατο ότι στις παίκτριες «δόθηκαν επανειλημμένες ευκαιρίες να συζητήσουν τις επιλογές τους», αλλά τελικά βρέθηκαν αντιμέτωπες με «απίστευτα δύσκολες αποφάσεις».