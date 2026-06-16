Ιράν – Νέα Ζηλανδία: Οι ενδεκάδες για την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ 2026 – Βασικός ο Ταρέμι

Το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία θα αναμετρηθούν στο Λος Άντζελες, για την πρώτη αγωνιστική του 7ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026.

Οι δύο ομάδες ξεκινούν την πορεία τους στη διοργάνωση με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα. Το Ιράν θα έχει βασικό τον Ταρέμι, ενώ η Νέα Ζηλανδία θα παραταχθεί με τον Γουντ στην κορυφή της επίθεσης. Ο επιθετικός της Φόρεστ αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τους «All Whites» στην αναμέτρηση.

Η ενδεκάδα του Ιράν αποτελείται από τους: Μπεϊρανβάντ, Ρεζαϊάν, Νεματί, Χαλιζαντέχ, Μοχαμαντί, Εζατολαχί, Γκόντος, Γιουσεφί, Μονγκαλού, Μοχεμπί, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα της Νέας Ζηλανδίας αποτελείται από τους: Κρόκομπ, Πέιν, Μποξάλ, Σούρμαν, Κασάς, Στάμενιτς, Μπελ, Τζαστ, Σινγκχ, ΜακΚόουατ, Γουντ.