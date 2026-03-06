Ιράν – Ταρέμι: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα πολέμου» – ΦΩΤΟ

Μήνυμα ειρήνης μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έστειλε ο Ιρανός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Μέχντι Ταρέμι.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα πολέμου. Ούτε στο Ιράν. Ούτε πουθενά. Είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», έγραψε σε story στο Instagram ο 33χρονος Ιρανός διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού, με αφορμή τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μία εξέλιξη, που εκτός όλων των άλλων σίγουρα περισσότερο σοβαρών συνεπειών, φαίνεται ικανή να «στερήσει» τη συμμετοχή του ίδιου και του Ιράν από το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η ανάρτηση του Μέχντι Ταρέμι

Μεχντί Τατζ: «Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε μια χώρα κακόβουλη, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες»

Το Ιράν δεν αποκλείει την αποχώρηση από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς συνεχίζεται η επιθετικότητα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι το τουρνουά πρόκειται να φιλοξενηθεί από μια «κακόβουλη» κυβέρνηση.

Αυτά ήταν τα λόγια του πρόεδρου της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Μεχντί Τατζ, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν δεν έχει «θετική άποψη» για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 υπό τις τρέχουσες συνθήκες και θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες, εν μέσω της συνεχιζόμενης επιθετικότητας ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα presstv.ir, επίσημη αγγλόφωνη διαδικτυακή πύλη του κρατικού ειδησεογραφικού δικτύου της ασιατικής χώρας.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε μια χώρα που είναι κακόβουλη. Πρέπει να δούμε πώς θα είναι οι συνθήκες», είπε και πρόσθεσε: «Τα παιδιά μας σε ένα σχολείο στο Μινάμπ σκοτώθηκαν από τα πιο κακόβουλα άτομα. Η Αμερική δημιουργεί γεγονότα το ένα μετά το άλλο που σπάνια έχουν συμβεί στην ιστορία, επιθέσεις σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλα. Αυτό είναι εναντίον της διεθνούς κοινότητας. Δεν έχουμε καλή εικόνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι συνθήκες», είπε.

Ο Μεχντί Τατζ επιβεβαίωσε ότι τα φιλικά παιχνίδια του Ιράν τον Μάρτιο που ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν στην περιοχή έχουν ακυρωθεί: «Οι αγώνες του Μαρτίου στην περιοχή της Δυτικής Ασίας έχουν ακυρωθεί», είπε. «Πρέπει να δούμε ποιες συνθήκες θα προκύψουν στο μέλλον για τα φιλικά μας παιχνίδια με τις εθνικές ομάδες της Νιγηρίας και της Κόστα Ρίκα».