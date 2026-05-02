Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική στα προκριματικά του World Cup

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του World Cup, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη, το οποίο κατέκτησε τον τίτλο πέρυσι στην Κίνα, επικράτησε με 15-11 της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Β’ ομίλου και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Σίδνεϊ.

Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει αύριο, Σάββατο (2/5, 19:30), την οικοδέσποινα Ολλανδία, η οποία νίκησε σήμερα την Αυστραλία με 14-8.

Μετά το αρχικό 3-3 στα πρώτα 4,5 λεπτά της αναμέτρησης, η Εθνική κράτησε απαραβίαστη την εστία της για σχεδόν 11 λεπτά και πήρε προβάδισμα 6-3, με γκολ της Μυριοκεφαλιτάκη, της Πάτρα και της Βάσως Πλευρίτου. Στη συνέχεια, η ελληνική ομάδα δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική στην παίκτρια παραπάνω, αλλά διατήρησε σχετικά άνετα το προβάδισμα έως το τέλος της τρίτης περιόδου, όταν προηγήθηκε με 10-6.

Η Ιταλία έχασε στο ίδιο διάστημα τη Ρανάλι, η οποία αποβλήθηκε με αντικατάσταση, καθώς και τη Γκαντ, η οποία συμπλήρωσε τρεις ποινές. Από ελληνικής πλευράς, τρεις ποινές συμπλήρωσε και η Σιούτη.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η «Σετερόζα» έκανε την αντεπίθεσή της. Η Κλατόφσκι πέτυχε δύο διαδοχικά γκολ και μείωσε σε 10-8, ενώ η Μπιανκόνι έφερε την Ιταλία στο 11-10, πέντε λεπτά πριν από τη λήξη.

Στο κρίσιμο σημείο του αγώνα, οι διεθνείς έδειξαν χαρακτήρα. Η Κουρέτα πέτυχε ένα γκολ και η Σάντα σημείωσε δύο τέρματα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αποκτήσει ξανά διαφορά ασφαλείας με 14-11 και να «κλειδώσει» τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 1-3, 2-3, 5-5

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου

Ολλανδία 3 Ελλάδα 3 Ιταλία 0 Αυστραλία 0

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του 2ου ομίλου

1η αγωνιστική

Ιταλία – Ελλάδα 11-15

Ολλανδία – Αυστραλία 14-8

2η αγωνιστική

2/5 19:30 Ελλάδα – Ολλανδία

2/5 21:30 Αυστραλία – Ιταλία

3η αγωνιστική