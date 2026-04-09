Ιταλία – Ελλάδα 16-14: Η εθνική Πόλο «λύγισε» στο φινάλε

Την ήττα γνώρισε η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών από την Ιταλία, στην πρεμιέρα του ομίλου της για τις θέσεις 1-4 της προκριματικής φάσης του World Cup, η οποία διεξάγεται στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης.

Η εθνική μπήκε… με το αριστερό στον όμιλο, αφού ηττήθηκε 16-14 από την Ιταλία και μετά απ’ αυτό το αποτέλεσμα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία το Μεγάλο Σάββατο (11/4, 17:30) και την Ισπανία την Κυριακή του Πάσχα (12/4, 13:00), διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, ώστε να έχει πιο βατό αντίπαλο στον προημιτελικό.

Σημειώνεται ότι η εθνική έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης,

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ με τη συμμετοχή της «οικοδέσποινας» Αυστραλίας, προκρίνονται ακόμη οι πρώτες πέντε ομάδες της Division 1 (Αλεξανδρούπολη) και οι πρώτες δύο ομάδες της Division 2, που διεξάγεται σχεδόν παράλληλα (7-13 Απριλίου) στη Μάλτα.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιταλία): 6-4, 3-6, 2-2, 5-2.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο ξεκίνημα του ματς, με την εθνική να σκοράρει πρώτη και τη «σετεμπέλο» να «απαντάει». Ο Καλογερόπουλος «έγραψε» με πέναλτι το 3-2, αλλά ακολούθησαν τέσσερα διαδοχικά γκολ για την ιταλική ομάδα, που προηγήθηκε 6-3, 59 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου. Όμως, η εθνική μείωσε με τον Παπαναστασίου σε 6-4, που ήταν το σκορ της πρώτης περιόδου, ενώ ακολούθησαν πέντε «αναπάντητα» γκολ της ελληνικής ομάδας, η οποία προηγήθηκε 9-6, 2:50 πριν το τέλος του ημιχρόνου, με τον Σάντρο Καμπάνια να παίρνει τάιμ άουτ για να κόψει το ρυθμό της «γαλανόλευκης». Ο Καλογερόπουλος διαμόρφωσε το 10-7, 2:02 πριν το τέλος του α΄ μέρους, αλλά η Ιταλία αντέδρασε και ισοφάρισε 10-10 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Αργυρόπουλος και Γαρδίκας έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στην εθνική (12-10), αλλά η «σετεμπέλο» προηγήθηκε 13-12, 6:11 πριν το τέλος του ματς. Ο Καλογερόπουλος με πέναλτι ισοφάρισε 13-13, 4:31 πριν τη λήξη του αγώνα, ωστόσο δύο διαδοχικά γκολ του Αλεζιάνι και ένα του Φερέρο έδωσαν «αέρα» τριών τερμάτων στην Ιταλία (16-13), 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Διαιτητές: Κουροσάκι (Ιαπωνία), Κις (Σερβία)

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 1, Γκουεράτο, Καμποπιάνο, Φερέρο 3, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε, Τζιανάτσα 1, Ιόκι Γκράτα 3, Μπαλτζαρίνι 1, Ντελ Μπάσο 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι 2.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 4, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμειναν ο Νίκος Παπανικολάου και ο Νίκος Καστρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ