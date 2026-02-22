ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Πέταξε μπανάνα ο Λεσόρ στον κόσμο»

Έπειτα από την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για ήχους μαϊμούδων από άτομο πάνω από τη φυσούνα με στόχο τον Ματίας Λεσόρ – και με τον Γάλλο να αντιδρά ενημερώνοντας σχετικά την Αστυνομία – ήρθε αναφορά και από τους «ερυθρόλευκους».

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ – Ξέσπασε ο Γάλλος σέντερ: «Μπροστά σε αστυνομικούς και εκπροσώπους της λίγκας»

Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τονίζει ότι ο Γάλλος σέντερ του «τριφυλλιού» πέταξε μπανάνα προς τον κόσμο, σε συνέχεια της έντασης που είχε προκληθεί ανάμεσα στον παίκτη και την κερκίδα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το «τριφύλλι», ο Λεσόρ δεν πραγματοποίησε επίθεση μετά τη ρατσιστική επίθεση που φέρεται να δέχθηκε, αλλά απλώς μίλησε με τις δυνάμεις της Αστυνομίας.