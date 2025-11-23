ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Απάντησε με… αιχμές στην πλευρά Μυστακίδη και προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα

Από τη χαρά της Παρασκευής, με την έγκριση της ΕΕΑ για τη μεταβίβαση των μετοχών, στην αγωνία του Σαββάτου, με επιστολές και ανακοινώσεις που άφησαν αιχμές και ερωτηματικά. Αυτό είναι το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από την αγορά της ομάδας μπάσκετ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Το πρωί του Σαββάτου, η εταιρεία ALPHA SPORTS GROUP, συμφερόντων του Μυστακίδη, απέστειλε επιστολή στην ΚΑΕ, τονίζοντας πως «όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει αποπληρωμή χρεών πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς, όπως είχε ζητήσει η διοίκηση της ΚΑΕ, ενώ υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα κατατεθούν χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων.

Αργά το βράδυ, ήρθε η απάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ανέφερε πως δεν αποδέχεται υπαινιγμούς για “δήθεν μη νόμιμα χρέη”. Παράλληλα, άφησε αιχμές για το χρονικό σημείο αποστολής της επιστολής και επισήμανε ότι «για πρώτη φορά στην επιστολή σας προβαίνετε στη διατύπωση επιφύλαξης από μέρους σας για την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ».

Αναλυτικά η απάντηση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ:

«Κύριοι,

Με έκπληξη λάβαμε την από 22.11.2025 επιστολή σας, η οποία εκτός από την ατυχή χρονική στιγμή που εστάλη, παραμονές ενός πολύ σημαντικού και με πολλές ιδιαιτερότητες αγώνα, περιλαμβάνει σαφή υπαινιγμό για τη δήθεν ύπαρξη και μη νόμιμων χρεών, υπαινιγμό τον οποίο και δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση.

Η επί πεντέμισι χρόνια απολύτως διαφανής και νόμιμη λειτουργία της ΚΑΕ δεν αφήνει κανένα τέτοιο περιθώριο, ειδικά μάλιστα από την στιγμή που όλα τα οικονομικά στοιχεία τέθηκαν τόσο υπόψη σας, όσο και στην εταιρία που διενήργησε σχετικό έλεγχο για λογαριασμό σας.

Επίσης για πρώτη φορά στην επιστολή σας προβαίνετε στη διατύπωση επιφύλαξης από μέρους σας για την εξαγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κάτι που γεννά εύλογα ερωτηματικά και απορίες.

Τέλος αναφορικά με την δήθεν αξίωση των πωλητών μετόχων για άμεση πληρωμή των υποχρεώσεων και μάλιστα σε τρίτο προσωπικό λογαριασμό, η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα, καθώς ο μοναδικός λογαριασμός που σας υποδείχθηκε για την κατάθεση του ποσού που καλύπτει τα χρέη είναι ο ειδικός λογαριασμός της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΚΑΕ και κανενός τρίτου προσώπου.

Επειδή όλες οι κινήσεις μας μέχρι σήμερα, είχαν ως μοναδικό γνώμονα τη διαφύλαξη της ενότητας του κόσμου του ΠΑΟΚ και την εκπλήρωση του οράματος για τη δημιουργία ενός παντοδύναμου ΠΑΟΚ, σας καλούμε να υπηρετήσετε και εσείς τους παραπάνω στόχους.

Περαιτέρω απαντήσεις και διευκρινίσεις θα δοθούν σε συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24.11.2025 για την ενημέρωση όλων των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.»