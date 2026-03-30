Και δεύτερο ατύχημα στο 46ο Ολυμπιακό Ράλλυ – «Τούμπαρε» αγωνιστικό όχημα – Δείτε το βίντεο

Και δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ στην ειδική διαδρομή της Φολόης. Είχε προηγηθεί νωρίτερα σφοδρή πρόσκρουση ενός αγωνιστικού οχήματος σε δέντρο.

Συγκεκριμένα, -και σε αυτή την περίπτωση- το Toyota Yaris των Κόκκινου Στυλιανού-Κόκκινου Παναγιώτη, χάνει τον έλεγχο μετά από στροφή, κάνει σβούρες και αναποδογυρίζει στην μέση της διαδρομής.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του patrisnews, το αγωνιστικό όχημα κατευθύνθηκε προς το κοινό που βρισκόταν στο σημείο χωρίς -ευτυχώς- να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο:

Το πλήρωμα, είναι καλά, αναφέρει το patrisnews.