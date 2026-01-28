Και επίσημα παίκτης της Λάρισας ο Βέλγος επιθετικός Ζουλιέν Ενγκόι

Παίκτης της ΑΕΛ είναι κι επίσημα απ’ το βράδυ της Τρίτης (27/1) ο Ζουλιάν Ενγκόι με τους «βυσσινί» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Βέλγου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε έως το φινάλε της εφετινής σεζόν.

«Σας ενημερώνω ότι μόλις υπέγραψα εδώ! Είναι ένα φανταστικό κλαμπ με υπέροχη ιστορία! Είμαι εδώ στην ομάδα για να πετύχουμε μαζί» ανέφερε ο Ενγκόι στις πρώτες δηλώσεις του μετά τις υπογραφές, ενώ η ΑΕΛ απ’ την πλευρά της ανέφερε στην επίσημη ανακοίνωσή της:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού από την Αλ Αραμπί Ζουλιέν Νγκόι. Ο 28χρονος Βέλγος φορ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Πρόκειται για έναν υψηλόσωμο ποδοσφαιριστή (1.85 μ.) που διαθέτει ταχύτητα και μπορεί επίσης να αγωνιστεί και στα άκρα της επίθεσης.

Ο Νγκόι ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Κλαμπ Μπριζ Βελγίου, ενώ σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Στόουκ Σίτι (9 συμμετοχές). Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Γουόλσολ Αγγλίας (13 συμμετοχές-3 γκολ), Γκρασχόπερς Ελβετίας (23 συμμετοχές-5 γκολ), Έουπεν Βελγίου(64 συμμετοχές-11 γκολ), Μέχελεν Βελγίου(42 συμμετοχές-5 γκολ) και Κασίμπασα Τουρκίας (25 συμμετοχές-2 γκολ).

Τελευταία του ομάδα ήταν η Αλ Αραμπί του Κουβέιτ. Παράλληλα, έχει υπάρξει διεθνής με τις μικρές εθνικές του Βελγίου.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Ζουλιέν Νγκόι στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ