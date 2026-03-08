Καλαμάτα: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την άνοδο στα… σαλόνια της Super League – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Καλαμάτα εξασφάλισε την άνοδό της στη Super League, έπειτα από 26 χρόνια απουσίας από τη μεγάλη κατηγορία, μετά τη νίκη της με 0-1 στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου. Το αποτέλεσμα «σφράγισε» την επιστροφή της ομάδας στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου και προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό στους φιλάθλους της.

Κατά την επιστροφή της αποστολής προς την πόλη της Καλαμάτας, οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν ήδη από τη διαδρομή. Στα Μέγαρα, φίλοι της ομάδας περίμεναν το πούλμαν της αποστολής, προκειμένου να αποθεώσουν τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για την επιτυχία της ανόδου.

Παράλληλα, στην Καλαμάτα επικρατεί κλίμα ενθουσιασμού, καθώς οι φίλαθλοι προετοιμάζουν θερμή υποδοχή για την ομάδα. Η αποστολή αναμένεται να φτάσει στην πόλη λίγο μετά τις 21:00, όπου οι κάτοικοι και οι φίλοι της ομάδας σχεδιάζουν να υποδεχθούν τους παίκτες με πανηγυρισμούς.

Την ίδια ώρα, η ΠΑΕ Καλαμάτα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τη διαδρομή της επιστροφής, καταγράφοντας το πανηγυρικό κλίμα που επικρατεί τόσο στην αποστολή όσο και στους φιλάθλους της ομάδας.

Όταν το πούλμαν της αποστολής έφτασε στο σημείο όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος φιλάθλων, οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν, με τον κόσμο να αποθεώνει τους πρωταγωνιστές της ανόδου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KALAMATA FC (@fckalamata_official)

