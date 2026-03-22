Καραλής: «Πέταξε» στα 6.05 μ. και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου

Άλλη μία επιτυχία πρόσθεσε στην σπουδαία καριέρα του ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ύστερα από μία καθηλωτική μονομαχία με τον Μόντο Ντουμπλάντις, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν και σήμερα πιστός στο ραντεβού με το βάθρο. Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης κατετάγη δεύτερος με 6.05 πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντις που τερμάτισε πρώτος με 6.25 μ., με τον Αυστραλό Μάρσαλ να κατακτά την τρίτη θέση με 6.00μ.

Ο Καραλής δεν δυσκολεύτηκε να αφήσει πίσω του εμπόδιο των 5.70 μ., ακολούθησαν τα 5.85 μ. και στη συνέχεια τα 5.95 μ. Εκεί όπου φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Καραλής ήταν στα 6.00 μ., καθώς χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να τα περάσει.

Ωστόσο στο επόμενο δεν λάθεψε περνώντας με την πρώτη τα 6.05 μ.

Στη συνέχεια ο Καραλής άφησε τα 6.15, προσπαθώντας να περάσει τα 6.20μ. με την πρώτη του προσπάθεια να είναι άκυρη. Ο Ντουμπλάντις από την άλλη πλευρά ανέβασε κι άλλο τον πήχη, φτάνοντας τα 6.25. Κάτι που παρακίνησε και τον Καραλή να δοκιμάσει στο ίδιο ύψος με την προσπάθεια του να είναι αποτυχημένη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δοκίμασε για ακόμα μια φορά στα 6.25 μ. χωρίς όμως να τα καταφέρει. Ο Μόντο Ντουμπλάντις κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με το άλμα του στα 6.25μ. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Μάρσαλ με 6.00 μ.

Πηγή: ΕΡΤ