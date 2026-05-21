Κηφισιά – ΑΕΛ 3-2: Με ήττα έκλεισαν τη σεζόν οι ‘βυσσινί’

Με μία νίκη γοήτρου που την κράτησε οριστικά στη 10η θέση της τελικής βαθμολογίας, ολοκλήρωσε την εφετινή παρουσία της στη Super League η Κηφισιά, επικρατώντας της ήδη υποβιβασμένης ΑΕΛ με 3-2 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play out.

Σε ένα πολύ ωραίο κι «ελεύθερο» παιχνίδι με πολλές φάσεις και χαμένες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες η Κηφισιά πήρε το τρίποντο χάρις στα γκολ των Λαρουσί (3’), Πόμπο (31’) κι Αμανί (79’), ενώ οι «βυσσινί» ισοφάρισαν δύο φορές με τα τέρματα των Τούπτα (6’) και Πέρες (53’, απίστευτος «κεραυνός» έξω απ’ την περιοχή.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: 58’ Ζέλσον Σόουζα – 35’ Ατανάσοφ

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Μποτία (72’ Ούγκο Σόουζα), Λαρουσί, Ρουμπέν Πέρεθ (59’ Αμανί), Μπένι, Ζέλσον Σόουζα (59’ Πατήρας), Νούνελι (58’ Πόθας), Πόμπο (72’ Χριστόπουλος), Θεοδωρίδης.

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Φερίγκρα, Γκρόζος (46’ Χατζηστραβός), Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες (80’ Κακουτά), Τούπτα, Σαγάλ (62’ Στάικος), Πασάς (62’ Γκάρατε).

*Πριν από την έναρξη του αγώνα η Κηφισιά ενημέρωσε κι επίσημα απ’ τα μεγάφωνα τον κόσμο της ομάδας πως θα χρησιμοποιήσει το «Απόστολος Νικολαΐδης» ως έδρα της στην επόμενη αγωνιστική της περίοδο της Super League (2026/2027).

ΑΠΕ-ΜΠΕ