Κι επίσημα τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Ρισόν Χολμς

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα ότι ο τον Ρισόν Χολμς δεν θα συνεχίσει στην ομάδα, με το… γυαλί να έχει ραγίσει από χθες όταν ο Εργκίν Άταμαν άφησε τον Αμερικανό πρώην NBAer εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Dubai Basketball.

Τελικά την Τρίτη ο Αμερικανός σέντερ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, οδηγήθηκαν στην συμφωνία για κοινή συναινέσει πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του, με το συμβόλαιο να διακόπτεται άμεσα.

Ο Άταμαν είχε προαναγγείλει ουσιαστικά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, εξηγώντας κατά την αναχώρηση του «τριφυλλιού» για τη Βοσνία ότι πρόκειται για ζήτημα της διοίκησης.

Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, «οι πράσινοι» ανακοίνωσαν και επίσημα το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών:

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρισόν Χολμς και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. ———- Panathinaikos BC AKTOR announces the termination of its cooperation with Richaun Holmes. We thank him and wish him all the best in his life… pic.twitter.com/4nrzgj48QX — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 24, 2026

Ο Αμερικανός παίκτης μέτρησε 7.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ σε 29 συμμετοχές στη EuroLeague, μένοντας στο παρκέ για 18:44 λεπτά ανά αγώνα στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη. Κόντρα στη Βιλερμπάν, πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στη διοργάνωση, κάνοντας double-double με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.