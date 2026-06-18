Κολομβία – Ουζμπεκιστάν 3-1: Ο Λουίς Ντίας οδήγησε τους Καφετέρος σε νικηφόρα πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 – Δείτε τα γκολ

Η Κολομβία νίκησε με 3-1 το Ουζμπεκιστάν στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της στον 11ο όμιλο. Ο Λουίς Ντίας είχε καθοριστική παρουσία, καθώς έδωσε ασίστ και πέτυχε γκολ, οδηγώντας την ομάδα του Νέστορ Λορέντσο στην πρώτη θέση του γκρουπ, μετά και το 1-1 ανάμεσα στην Πορτογαλία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η Κολομβία μπήκε στο παιχνίδι ως φαβορί και προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά να ελέγξει τον ρυθμό μέσω της κατοχής. Το Ουζμπεκιστάν, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, επέλεξε πιο προσεκτική τακτική και έδωσε βάρος στην αμυντική του λειτουργία.

Οι Κολομβιανοί είχαν την κατοχή της μπάλας στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως η πρώτη αξιόλογη τελική ήρθε στο 17ο λεπτό, όταν ο Αρίας δοκίμασε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Η ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο κράτησε τις αποστάσεις της και περιόρισε τους χώρους μέχρι το ημίωρο, αλλά η Κολομβία βρήκε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 32ο λεπτό.

Ο Αρίας πέρασε κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας και ο Λουίς Ντίας βγήκε από τα αριστερά. Ο εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου έκανε διαγώνιο πλασέ με το αριστερό, όμως η μπάλα σταμάτησε στη βάση του αριστερού δοκαριού της εστίας του Γιουσούποφ.

Η Κολομβία βρήκε τελικά το γκολ στο 40ό λεπτό. Ο Λουίς Ντίας κινήθηκε έξω από την περιοχή, είδε την κίνηση του Μουνιός και έκανε γέμισμα στην καρδιά της άμυνας. Ο δεξιός μπακ των Κολομβιανών βρήκε την μπάλα στην κίνηση και νίκησε τον Γιουσούποφ, διαμορφώνοντας το 1-0.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Κολομβία μπροστά στο σκορ, έχοντας σαφή υπεροχή στις τελικές προσπάθειες.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το Ουζμπεκιστάν μπήκε πιο επιθετικά και αναζήτησε την ισοφάριση. Ο Φάμπιο Καναβάρο έκανε δύο αλλαγές στην έναρξη του μέρους και η ομάδα του εκμεταλλεύτηκε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της. Στο 60ό λεπτό, ο Καμντάνοφ βγήκε από τα αριστερά και πρόλαβε να γυρίσει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή. Ο Σομουρόντοφ εκτέλεσε, ο Βάργκας απέκρουσε ασταθώς με τη βοήθεια του δοκαριού και ο Φαϊζουλάεφ ακολούθησε τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για το 1-1.

Το γκολ του Φαϊζουλάεφ είχε ιστορική σημασία, καθώς ήταν το πρώτο γκολ του Ουζμπεκιστάν σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η χαρά των παικτών του Καναβάρο, όμως, δεν κράτησε πολύ, καθώς η Κολομβία αντέδρασε άμεσα και ανέκτησε το προβάδισμα πέντε λεπτά αργότερα.

Στο 65ο λεπτό, ο Πουέρτα έκλεψε την μπάλα στον χώρο του κέντρου και τροφοδότησε τον Λουίς Ντίας. Ο Κολομβιανός επιθετικός μπήκε στην περιοχή και με δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γιουσούποφ, κάνοντας το 2-1. Το γκολ αυτό έδωσε ξανά τον έλεγχο στην ομάδα του Νέστορ Λορέντσο, η οποία διαχειρίστηκε καλύτερα τον ρυθμό στη συνέχεια.

Οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με την Κολομβία να ψάχνει περισσότερους χώρους στην αντεπίθεση και το Ουζμπεκιστάν να προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση. Στο 86ο λεπτό, ο Λέρμα είχε καλή ευκαιρία μέσα από την περιοχή, αλλά δεν βρήκε στόχο. Στο 90ό λεπτό, το Ουζμπεκιστάν πλησίασε στο 2-2, όμως το σουτ του Μοζγκοβόι πέρασε έξω από το αριστερό δοκάρι.

Στις καθυστερήσεις, η ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο προσπάθησε να πιέσει για την ισοφάριση, αλλά η Κολομβία κράτησε το προβάδισμα και βρήκε τρίτο γκολ στο 90+9’. Ο Κούτσο Ερνάντες έκανε ατομική προσπάθεια και έβγαλε σέντρα, με τον Καμπάς να σκοράρει με δυνατή κεφαλιά για το τελικό 3-1.

Στο 90+10’, ο Καρίμοφ είχε δοκάρι για το Ουζμπεκιστάν, χωρίς όμως να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Η Κολομβία ολοκλήρωσε την πρεμιέρα της με σημαντική νίκη και πήρε προβάδισμα στη μάχη της πρόκρισης στη νοκ-άουτ φάση. Το Ουζμπεκιστάν έμεινε χωρίς βαθμό, αλλά κατέγραψε το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ, στην παρθενική του συμμετοχή στη διοργάνωση.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ: Γιουσούποφ, Κουσάνοφ, Ασουρμάτοφ (77′ Ουρόζοφ), Νασρουλάεφ (46′ Σαϊφίεφ), Αμπντουλάγεφ, Καρίμοφ, Μοζγκοβόι, Σουκούροφ, Ουρούνοφ (46′ Καμντάμοφ), Φαϊζουλάεφ (77′ Αμόνοφ), Σομουρόντοφ (90+3′ Σεργκέεφ)

ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Βάργκας, Μουνιός, Λουκουμί, Πουέρτα (80′ Ρίος), Μοχίκα, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες (72′ Καμπάς), Αρίας (90+3′ Καστάνο), Λέρμα, Ντίας (90+3′ Γκόμες), Σουάρες (80′ Κούτσο Ερνάντες)